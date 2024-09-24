Роберту Фицо прислали конверт с пулей

Утром, 25 сентября, премьер-министру Словакии Роберту Фицо доставили конверт, в котором была пуля. Эту информацию подтвердили изданию aktuality.sk в пресс-службе словацкого правительства.

В сообщении пресс-службы словацкого правительства говорится: «Мы можем подтвердить, что конверт с пулей, адресованный премьер-министру Словакии, сегодня был доставлен в правительственную канцелярию».

Как отметило издание, полученный конверт проверяют сотрудники управления защиты должностных лиц и дипломатических миссий Словакии.