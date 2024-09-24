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Молодежь Азербайджана призвали быть готовой к военной службе

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13:46 1990

В преддверии 27 сентября – Дня памяти – во Дворце культуры в Гяндже состоялось мероприятие, организованное Государственной службой по мобилизации и призыву при поддержке Исполнительной власти Кельбаджарского района.

На встрече на тему «Патриотическое воспитание молодежи» приняли участие глава Исполнительной власти Кельбаджарского района Азер Годжаев, участники Отечественной войны, члены семей шехидов, школьники и другие представители общественности.

Затем был показан видеоролик о деятельности Государственной службы по мобилизации и призыву в годы Отечественной войны. Начальник управления допризывной подготовки Службы национальной обороны Азербайджана подполковник Физули Исмаилов, выступая на мероприятии, рассказал о патриотизме молодежи во время войны и подчеркнул, что одна из главных задач - сохранение уровня физической и психологической подготовки призывников, которые завтра станут военнослужащими. 

Также была представлена информация о реализуемых мерах в направлении пропаганды здорового образа жизни среди подростков и молодежи, избавления их от вредных для жизни привычек. После мероприятия были посещены дома нескольких кельбаджарцев, участников Отечественной войны. В ходе встречи участники войны поделились своими воспоминаниями и, как сообщается, высоко оценили внимание и заботу, проявленную к ним со стороны органов государственной власти.

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