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Премьер собрал министров и провозгласил главную задачу: «Контроль будет усилен!»

В Армении задумались: если Баку не против…

13:49 2496

Вопрос о закупке азербайджанского газа можно обсудить, если у Баку есть такое желание. Об этом заявил депутат от фракции «Гражданский договор», замглавы постоянной комиссии по экономическим вопросам Бабкен Тунян на брифинге в армянском парламенте.

В ходе II Всеармянского саммита премьер-министр Никол Пашинян не исключил, что Армения может импортировать газ и из Азербайджана.

«Будет закупаться газ у Азербайджана или нет - скорее вопрос будущего, и он чисто теоретический. Но если возникнет такая ситуация, когда мы сможем установить с Азербайджаном торговые отношения и, если нам понадобится какой-либо ресурс, мы должны будем рассмотреть, кто поставляет более дешевый, качественный ресурс.

Если этот ресурс будет поставлять Азербайджан, то этот вопрос можно будет обсудить, если это в армянских интересах. При этом, конечно же, надо сохранять принцип диверсификации и альтернативные источники», - заявил Тунян.

На вопрос, не окажется ли Армения в зависимости от Азербайджана, если будет приобретать газ у него, депутат правящей фракции подчеркнул, что зависимость возникает лишь в случае закупки энергоресурсов у одного источника.

Тунян напомнил, что Армения покупает газ главным образом у России, а также у Ирана, а приобретение газа из третьего источника только повысит уровень энергетической независимости и безопасности страны.

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