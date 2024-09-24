В Кремле заявили, что Россию «принудить к миру невозможно»

«С моей точки зрения, такая позиция является фатальной ошибкой, системной ошибкой. Это глубочайшее заблуждение, которое, конечно же, неизбежно будет иметь последствия для киевского режима», — сказал Песков журналистам.

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков слова украинского лидера Владимира Зеленского о том, что Россию можно только «принудить к миру», назвал «фатальной ошибкой», сообщает РБК.

По его словам, «принудить Москву невозможно». Он отметил, что российская сторона выступает за мир, но «с условием обеспечения основ ее безопасности и выполнения тех задач, которые стоят перед специальной военной операцией».

«Но без достижения этих целей принудить Россию невозможно», — заключил представитель Кремля.

Ранее президент Украины в ходе выступления в Совете Безопасности ООН заявил, что войну России против Украины «невозможно прекратить просто переговорами» и что Москва «может быть только принуждена к миру». Зеленский заявил, что война может завершиться только на основе предложенной им формулы мира.

Российский постпред при ООН Василий Небензя в ходе выступления в СБ ООН, в свою очередь, заявил, что украинский президент «пытается убедить Запад поднять ставки в конфликте с Россией» и готов «столкнуть мир в пучину Третьей мировой войны».