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Израильский ученый встретился в Нью-Йорке с Пезешкианом

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14:09 1569

Проживающий в США израильский ученый-историк Лиор Штернфельд 24 сентября встретился в Нью-Йорке с президентом Ирана Масудом Пезешкианом.

Согласно сообщению израильских СМИ, встреча прошла в рамках межконфессионального диалога, организованного президентом Ирана во время Генассамблеи ООН.

Штернфельд — доцент кафедры истории и иудаики в Университете штата Пенсильвания, автор книги «Между Ираном и Сионом: еврейская история Ирана ХХ века». По его словам, иранские организаторы встречи знали, что он израильтянин, но не отменили приглашение.

12-й канал ИТВ сообщает, что Штернфельда на мероприятие пригласили иранские исследователи, с которыми он контактировал. Ученый заранее связался с официальными лицами в Израиле и получил их одобрение на участие во встрече. На ней Штернфельд поднял вопрос о заложниках ХАМАС, удерживаемых в Газе, а также передал президенту Ирана копию своей книги.

«Это было интересно. Это было сложно», — говорит Штернфельд о встрече. Он процитировал слова Пезешкиана о том, что «война ужасна и должна прекратиться».

Штернфельд заявил, что Иран хочет сыграть роль посредника в освобождении заложников. По словам ученого, Пезешкиан сказал, что, когда Израиль и палестинцы достигнут соглашения о прекращении конфликта, приемлемого для большинства палестинцев, Иран «не будет больше нести флаг палестинской борьбы».

По данным 12-го канала ИТВ, на встрече присутствовали несколько раввинов и представители мусульман и христиан.

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