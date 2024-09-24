Израильский ученый встретился в Нью-Йорке с Пезешкианом

Штернфельд — доцент кафедры истории и иудаики в Университете штата Пенсильвания, автор книги «Между Ираном и Сионом: еврейская история Ирана ХХ века». По его словам, иранские организаторы встречи знали, что он израильтянин, но не отменили приглашение.

12-й канал ИТВ сообщает, что Штернфельда на мероприятие пригласили иранские исследователи, с которыми он контактировал. Ученый заранее связался с официальными лицами в Израиле и получил их одобрение на участие во встрече. На ней Штернфельд поднял вопрос о заложниках ХАМАС, удерживаемых в Газе, а также передал президенту Ирана копию своей книги.