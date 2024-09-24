Санкции провалились... В портах Европы танкеры с российской нефтью

Несмотря на санкции, введенные Западом, Россия продолжает получать огромные доходы от продажи своей нефти. Как пишут западные СМИ, в этом ей помогает налаженная сеть подставных лиц и компаний, которые ежедневно перевозят в Индию и другие азиатские страны миллионы баррелей черного золота, в основном с помощью старых танкеров из «теневого» флота. Как известно, США, Евросоюз и Великобритания уже давно и без особых успехов ищут способы ужесточить санкции против трейдеров и их танкеров, участвующих в торговле российской нефтью в обход санкций. Десятки таких судов были добавлены в санкционные списки, однако все эти меры пока не оказали существенного влияния на объем продаж. Именно поэтому Евросоюз, как заявил на днях специальный представитель ЕС по санкциям Дэвид О'Салливан, рассмотрит на этой неделе вопрос о санкциях против «серых» торговцев российской нефтью.

«Что касается финансовых махинаций, то это вопрос определения организаций, которые, вероятно, могли бы оплачивать перевалку («серой» российской нефти — ред.), - отметил, в частности, О'Салливан. - Мы начали собирать информацию. На следующей неделе у нас снова будет встреча на уровне G7 в Брюсселе. Постоянно обмениваемся данными и мнениями. Это новый механизм, который, надеюсь, будет очень эффективным». Но, как стало известно, санкции, введенные Брюсселем, не только не работают за пределами ЕС, но и нарушаются самими европейскими компаниями. Это было подтверждено результатами исследований природоохранной организации Greenpeace, которая с помощью спутниковых данных сумела отследить с июля 2024 года порядка пятнадцати танкеров с нефтью, направлявшихся из России прямо в европейские порты. Как пишет одна из самых авторитетных немецких газет Frankfurter Allgemeine Zeitung, так называемый «теневой» флот России фактически снабжает Европу сырой нефтью. Согласно данным GPS, суда, загруженные нефтью, отправлялись из российских портов на Балтийском и Черном морях непосредственно в порты ЕС. В перевозках участвовали танкеры судоходных компаний Греции, часть которых входит в состав российского «теневого» флота.

Напомним, что транспортировка в ЕС российской нефти морем запрещена с марта 2023 года. По информации Frankfurter Allgemeine Zeitung, с июля 2024 года порядка пятнадцати танкеров, направлявшихся из российских портов Приморск на Балтийском море, а также Усть-Луга и Новороссийск на Черном море шли прямо в порты Европы. Судя по осадке, суда вышли в море тяжело нагруженными, а после прибытия в порты назначения осадка танкеров уменьшилась на несколько метров, что свидетельствует о том, что они были полностью или частично разгружены. Исследователи Greenpeace отмечают, что каждый танкер длиной около 250 метров может перевозить за раз более 150 миллионов литров сырой нефти. По их данным, экспорт российской нефти с помощью устаревших танкеров представляет собой экологическую угрозу немецкому побережью Балтийского моря. Для своего исследования организация проанализировала данные о судах в период с 2021 по 2024 годы. Вдоль маршрутов следования судов были установлены GPS-буи, чтобы смоделировать возможные последствия разлива нефти. Суда, входящие в так называемый «теневой» флот России, зачастую старые и находятся в плохом состоянии. Грузовое судно «Рубин» уже несколько дней дрейфует у южного побережья Норвегии. На его борту взрывоопасный груз — 20 тысяч тонн аммиачной селитры, поэтому несколько европейских портов отказались его принять.