Президент Чехии: «Потеря половины населения не победа»

Чешский президент Петр Павел отреагировал на возмущение Министерства иностранных дел Украины после его слов о том, что по завершении войны Россия может сохранить временный контроль над некоторыми украинскими территориями.

Об этом он сказал во время общения с журналистами в Нью-Йорке во вторник, 24 сентября, сообщает издание ČTK.

Павел отметил, что не говорил "ничего такого, чего не говорил уже давно", и напомнил, что еще на прошлогодней Мюнхенской конференции "предостерегал от нереалистичных ожиданий".

По мнению чешского президента, надежда на то, что война завершится однозначным успехом Украины через несколько недель или месяцев, может оказаться очень опасной для всех. Поэтому, добавил он, этот вопрос следует рассматривать в свете того, что реально возможно.

"Я никогда не ставил под сомнение, что мы должны поддерживать Украину в восстановлении территориальной целостности, что это конечная цель. Мы просто должны быть реалистичными относительно временного горизонта и цены достижения этой цели.

Победа над Россией в Украине ценой уничтожения половины украинского населения, наверное, не является победой", – добавил президент Чехии.