Эрдоган встретился с Зеленским: какие темы обсудили

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провел встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским в отеле Turkevi в Нью-Йорке, куда он прибыл для участия в 79-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН. Как сообщает директорат по коммуникациям администрации президента Турции, в ходе встречи обсуждались двусторонние отношения между Турцией и Украиной, война РФ против Украины, региональные и глобальные вопросы.

Согласно сообщению, президент Эрдоган заявил, что Турция всегда верила в то, что «украинско-российскую войну можно завершить путем диалога, защитив территориальную целостность и суверенитет Украины, и что Турция продолжает прилагать усилия для достижения этой цели». «Президент Эрдоган заявил, что Турция готова предпринять всевозможные шаги по содействию, включая посредничество, для достижения справедливого и прочного мира, и что будут продолжены усилия по возрождению Черноморской зерновой инициативы и достижению прекращения огня между Украиной и Россией, которое может открыть дверь к миру», - сообщили в директорате.