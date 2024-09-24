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Эрдоган встретился с Зеленским: какие темы обсудили

14:41 698

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провел встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским в отеле Turkevi в Нью-Йорке, куда он прибыл для участия в 79-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.

Как сообщает директорат по коммуникациям администрации президента Турции, в ходе встречи обсуждались двусторонние отношения между Турцией и Украиной, война РФ против Украины, региональные и глобальные вопросы.

Согласно сообщению, президент Эрдоган заявил, что Турция всегда верила в то, что «украинско-российскую войну можно завершить путем диалога, защитив территориальную целостность и суверенитет Украины, и что Турция продолжает прилагать усилия для достижения этой цели».

«Президент Эрдоган заявил, что Турция готова предпринять всевозможные шаги по содействию, включая посредничество, для достижения справедливого и прочного мира, и что будут продолжены усилия по возрождению Черноморской зерновой инициативы и достижению прекращения огня между Украиной и Россией, которое может открыть дверь к миру», - сообщили в директорате.

Украинские СМИ приводят слова Владимира Зеленского, который заявил, что с президентом Турции он обсудил дальнейшее развитие стратегического партнерства между странами и имплементацию формулы мира.

Зеленский рассказал, что во время разговора лидеры сосредоточились на наращивании двусторонней торговли, инвестиций и экономического сотрудничества, а также участия турецких компаний в восстановлении Украины.

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