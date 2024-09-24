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Закир Гасанов осмотрел сербское оружие

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15:00 579

Министр обороны Азербайджана генерал-полковник Закир Гасанов провел встречу с помощником министра обороны Сербии по материальным ресурсам Ненадом Милорадовичем.

Как сообщили в пресс-службе Минобороны, встреча состоялась на "полях" 5-й юбилейной Азербайджанской международной оборонной выставке ADEX, проходящей в Баку.

По информации ведомства, Гасанов и Милорадович осмотрели образцы вооружения и техники, представленных на стенде сербской государственной компании "Югоимпорт СДПР".

"Министр на встрече отметил высокий уровень отношений между Азербайджаном и Сербией, построенных на основе стратегического партнерства, подчеркнул важность дальнейшего развития совместного военного сотрудничества.

На встрече обсуждались текущее состояние и перспективы развития связей в военно-технической сфере (ВТС), а также другие вопросы", - подчеркнуло Министерство обороны.

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