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Премьер собрал министров и провозгласил главную задачу: «Контроль будет усилен!»

Кямаледдин Гейдаров встретился с главой МЧС Беларуси

фото; видео
14:59 220

Министр по чрезвычайным ситуациям Азербайджанской Республики генерал-полковник Кямаледдин Гейдаров встретился с находящейся с официальным визитом в Баку делегацией во главе с министром по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь генерал-майором внутренней службы Вадимом Синявским.

Согласно сообщению пресс-службы МЧС, вначале гости посетили Аллею почетного захоронения, почтили память общенационального лидера азербайджанского народа Гейдара Алиева, возложили венки и цветы к его могиле. Также была почтена память выдающегося ученого-офтальмолога академика Зарифы Алиевой, возложены цветы. Затем делегация побывала на Аллее шехидов, была почтена память шехидов, возложены цветы.

На встрече министр Кямаледдин Гейдаров напомнил, что дружественные отношения между Азербайджаном и Беларусью благодаря дальновидной политике и взаимному доверию глав двух государств поднялись до уровня стратегического партнерства. Глава МЧС Азербайджана подчеркнул, что в этом контексте между Министерством по чрезвычайным ситуациям Азербайджана и Министерством по чрезвычайным ситуациям Беларуси сложились тесные отношения сотрудничества, взаимные визиты, проведенные встречи внесли важный вклад в дальнейшее расширение связей между соответствующими структурами двух стран в сфере борьбы с чрезвычайными ситуациями.

Белорусский министр подчеркнул важность совместных шагов, которые будут предприняты в ближайшие годы по комплексному плану мероприятий, подписанному в Минске.

На встрече состоялся широкий обмен мнениями по вопросам, представляющим взаимный интерес. Затем гости ознакомились с деятельностью Мультимедийного центра управления по связям с общественностью МЧС. В рамках визита белорусская делегация посетила Академию МЧС Азербайджана. Гостям была предоставлена подробная информация об этом учебном заведении.

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