Кямаледдин Гейдаров встретился с главой МЧС Беларуси

Министр по чрезвычайным ситуациям Азербайджанской Республики генерал-полковник Кямаледдин Гейдаров встретился с находящейся с официальным визитом в Баку делегацией во главе с министром по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь генерал-майором внутренней службы Вадимом Синявским.

Согласно сообщению пресс-службы МЧС, вначале гости посетили Аллею почетного захоронения, почтили память общенационального лидера азербайджанского народа Гейдара Алиева, возложили венки и цветы к его могиле. Также была почтена память выдающегося ученого-офтальмолога академика Зарифы Алиевой, возложены цветы. Затем делегация побывала на Аллее шехидов, была почтена память шехидов, возложены цветы.