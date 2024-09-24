Странный Макрон, который отказывается от азербайджанского газа

Франция переживает одну из худших в своей истории ситуаций с острым дефицитом государственного бюджета. Министр экономики, финансов и промышленного суверенитета Антуан Арман назвал ситуацию очень серьезной. Что, впрочем, не помешало Арману отметить рост французской экономики, опережающий темпы экономического роста главного соперника Франции – Федеративной Республики Германии, традиционно являвшейся примером для Парижа. Возвращаясь же к дефициту госбюджета, следует отметить, что Счетная палата Франции еще в 2023 году, когда «минус» бюджета составлял 173 миллиарда евров, предупреждала власти об этой опасности.

По данным Счетной палаты, наиболее высокий уровень дефицита бюджета был зафиксирован в 2020 году, когда он достигал 178,1 миллиарда евро. Вкупе с недавним заявлением премьер-министра Мишеля Барнье о том, что государственный долг страны превысил 3 триллиона евро, следует признать, что экономика Французской Республики находится в крайне сложной ситуации. Отметим в этой связи общую тенденцию, в рамках который геополитическая ситуация и природные катаклизмы словно устроили в последнее время гонку, чтобы выяснить, кто из них больше навредит экономике. Причем как глобальной, так и региональной. Среди событий последних лет, вызвавших в странах Европы ощутимый экономический спад, можно выделить пандемию COVID-19 и энергетический кризис, продолжавшийся с середины 2021 года и усугубившийся после российского вторжения в Украину в 2022 году, после которого была нарушена поставка энергоносителей из России. Эти же причины имели воздействие и на другие экономики. Однако многие страны сумели найти выход из ситуации, догнав или даже перекрыв допандемийные показатели. А вот Франция…

Всем памятно заявление лидера партии «Патриоты» Флориана Филиппо, обвинившего власти Франции в пустой растрате 1,4 миллиарда евро, направленных в рамках недавних Олимпийских игр на очистку Сены. Однако первая же тренировка атлетов на Сене была отменена из-за… крайней загрязненности реки. Которую усугубили хлынувшие на Париж дожди. И потраченные 1,4 миллиарда евро навсегда канули в мутные воды Сены, очистить которую так и не удалось. Впрочем, пустые траты из бюджета во Франции не редкость. Даже Счетная палата страны сочла чрезмерными расходы Елисейского дворца на проведение приемов и визитов, что отражено в отчете этого ведомства. Так, общая сумма расходов Елисейского дворца в 2023 году достигла 125,5 миллиона евро. Только на приемы и визиты администрация президента Эммануэля Макрона потратила в 2023 году 21 миллион евро, что на 8,3 миллиона больше предусмотренной бюджетом суммы. А количество приемов, организованных Елисейским дворцом, выросло до 171. Наиболее дорогим в 2023 году был признан проводившийся в Версале ужин в честь короля Великобритании Карла III, который обошелся французским налогоплательщикам в 475 тысяч евро. Дошло до того, что Счетная палата потребовала от Елисейского дворца сократить текущие расходы. Аудиторы констатировали большое количество непредвиденных трат, которые они связывают с проблемами в планировании и внутренней организации. Счетная палата порекомендовала администрации президента Макрона срочно упорядочить расходы на визиты и приемы.