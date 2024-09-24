Странный Макрон, который отказывается от азербайджанского газа
Франция переживает одну из худших в своей истории ситуаций с острым дефицитом государственного бюджета. Министр экономики, финансов и промышленного суверенитета Антуан Арман назвал ситуацию очень серьезной.
Что, впрочем, не помешало Арману отметить рост французской экономики, опережающий темпы экономического роста главного соперника Франции – Федеративной Республики Германии, традиционно являвшейся примером для Парижа.
Возвращаясь же к дефициту госбюджета, следует отметить, что Счетная палата Франции еще в 2023 году, когда «минус» бюджета составлял 173 миллиарда евров, предупреждала власти об этой опасности.
По данным Счетной палаты, наиболее высокий уровень дефицита бюджета был зафиксирован в 2020 году, когда он достигал 178,1 миллиарда евро.
Вкупе с недавним заявлением премьер-министра Мишеля Барнье о том, что государственный долг страны превысил 3 триллиона евро, следует признать, что экономика Французской Республики находится в крайне сложной ситуации.
Отметим в этой связи общую тенденцию, в рамках который геополитическая ситуация и природные катаклизмы словно устроили в последнее время гонку, чтобы выяснить, кто из них больше навредит экономике. Причем как глобальной, так и региональной.
Среди событий последних лет, вызвавших в странах Европы ощутимый экономический спад, можно выделить пандемию COVID-19 и энергетический кризис, продолжавшийся с середины 2021 года и усугубившийся после российского вторжения в Украину в 2022 году, после которого была нарушена поставка энергоносителей из России.
Эти же причины имели воздействие и на другие экономики. Однако многие страны сумели найти выход из ситуации, догнав или даже перекрыв допандемийные показатели.
А вот Франция…
Всем памятно заявление лидера партии «Патриоты» Флориана Филиппо, обвинившего власти Франции в пустой растрате 1,4 миллиарда евро, направленных в рамках недавних Олимпийских игр на очистку Сены. Однако первая же тренировка атлетов на Сене была отменена из-за… крайней загрязненности реки. Которую усугубили хлынувшие на Париж дожди. И потраченные 1,4 миллиарда евро навсегда канули в мутные воды Сены, очистить которую так и не удалось.
Впрочем, пустые траты из бюджета во Франции не редкость. Даже Счетная палата страны сочла чрезмерными расходы Елисейского дворца на проведение приемов и визитов, что отражено в отчете этого ведомства. Так, общая сумма расходов Елисейского дворца в 2023 году достигла 125,5 миллиона евро. Только на приемы и визиты администрация президента Эммануэля Макрона потратила в 2023 году 21 миллион евро, что на 8,3 миллиона больше предусмотренной бюджетом суммы. А количество приемов, организованных Елисейским дворцом, выросло до 171. Наиболее дорогим в 2023 году был признан проводившийся в Версале ужин в честь короля Великобритании Карла III, который обошелся французским налогоплательщикам в 475 тысяч евро.
Дошло до того, что Счетная палата потребовала от Елисейского дворца сократить текущие расходы. Аудиторы констатировали большое количество непредвиденных трат, которые они связывают с проблемами в планировании и внутренней организации. Счетная палата порекомендовала администрации президента Макрона срочно упорядочить расходы на визиты и приемы.
Ответ Елисейского дворца заслуживает особого интереса, поскольку в объяснении высоких расходов администрация ссылается на рекордный уровень инфляции и… геополитический контекст. Счетной палате было обещано улучшить организацию и внутреннее планирование, что, скорее всего, является одним из очередных пустых заверений, которыми так славится администрация президента Макрона.
И вот что поразительно: даже в столь сложной финансовой ситуации, когда государственный долг Франции пробил потолок в три триллиона евро, а дефицит госбюджета приблизился к двумстам миллиардам, правительство Эммануэля Макрона вдвое сокращает торговый оборот с Азербайджаном. Так, по данным Государственного таможенного комитета Азербайджана, за восемь месяцев текущего года он составил всего 222 миллиона 777 тысяч долларов, что на 52,5 процента, или на 246 миллионов 787 тысяч долларов меньше, чем за тот же период 2023 года.
В Баку уже привыкли к странным, мягко говоря, политическим соображениям, толкающим официальный Париж в угоду армянским партнерам на противостояние с Баку. Однако решение французских сенаторов положить на алтарь политических амбиций своего президента конкретные экономические интересы Франции и потребовать от транснациональной компании Total свернуть деятельность в Азербайджане не укладывается не только в рамки логики, но и в понятие здравого смысла! Такое ощущение, словно это не французский нефтегазовый гигант получает миллиардные доходы от эксплуатации азербайджанских месторождений, а наоборот.
И в самом деле, отказываться от азербайджанского газа, когда страны Евросоюза уже давно стоят в очередь за ним, – до такого еще додуматься надо!
Прагматичные китайцы или американцы в первую очередь заботятся о своих реальных экономических интересах, которые приносят государству доходы и на которых, собственно, и выстраиваются политические отношения. Но экстравагантные французы не были бы таковыми, перестань они ставить телегу впереди лошади.
Словом, с такими подходами к своей национальной экономике дефицит государственного бюджета почти в 200 миллиардов евро – это явно не предел.
Allez-y, France!