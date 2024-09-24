Коллегия адвокатов очищает свои ряды от нарушителей закона
15:23 254
В Азербайджане около 10 адвокатов могут быть исключены из Коллегии адвокатов за нарушение закона. Как сообщает haqqin.az, их адвокатская деятельность уже приостановлена.
Коллегия адвокатов приняла решение обратиться в суд для исключения нарушителей из своих рядов, список направлен в суды.
В отношении некоторых адвокатов возбуждено уголовное дело, ведется следствие.
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