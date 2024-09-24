Врач-офтальмолог о лазерной коррекции, глаукоме...

Популярный миф о том, что метод лазерной коррекции влияет на репродуктивную функцию организма, не подтвердился. Об этом сказал специалист-эксперт Министерства здравоохранения, офтальмолог Имран Джаруллазаде во время прямого эфира на официальной странице Минздрава в Instagram. По его словам, лазерная коррекция является очень важным изобретением: «Представьте, что очки «устанавливаются» прямо на ваши глаза. Это быстрый, безболезненный, а главное качественный способ избавиться от очков. Естественно, здесь есть некоторые ограничения».

Специалист-эксперт Минздрава отметил, что если у вас высокие показатели, например, отрицательные или положительные 8-9, а также если вам больше 40-50 лет, и вдобавок имеется истончение роговицы, лучше обратиться к другим, не менее эффективным хирургическим методам улучшения зрения: «Например, лучше поставить интраокулярные линзы. Это быстрая и безболезненная процедура, чем-то похожая на лазерную коррекцию», - рекомендует эксперт. Имран Джаруллазаде также обратил внимание, что большинство людей жалуются на покраснение, зуд и липкие глаза по утрам: «Одним из тревожных моментов является то, что вирус может передаваться из одного глаза в другой за короткий период времени». По его словам, при изучении жалоб пациентов, которые сегодня обращаются к офтальмологу, установлено, что большая часть из них связана с аллергией: «В таких случаях люди трут глаза, не обращая внимания на чистоту рук. Это приводит к возникновению инфекции. Если глаза чешутся или краснеют, их вообще не следует трогать. В таких случаях следует обратиться к врачу».