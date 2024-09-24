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Врач-офтальмолог о лазерной коррекции, глаукоме...

15:37 1418

Популярный миф о том, что метод лазерной коррекции влияет на репродуктивную функцию организма, не подтвердился. Об этом сказал специалист-эксперт Министерства здравоохранения, офтальмолог Имран Джаруллазаде во время прямого эфира на официальной странице Минздрава в Instagram.

По его словам, лазерная коррекция является очень важным изобретением: «Представьте, что очки «устанавливаются» прямо на ваши глаза. Это быстрый, безболезненный, а главное качественный способ избавиться от очков. Естественно, здесь есть некоторые ограничения».

Специалист-эксперт Минздрава отметил, что если у вас высокие показатели, например, отрицательные или положительные 8-9, а также если вам больше 40-50 лет, и вдобавок имеется истончение роговицы, лучше обратиться к другим, не менее эффективным хирургическим методам улучшения зрения: «Например, лучше поставить интраокулярные линзы. Это быстрая и безболезненная процедура, чем-то похожая на лазерную коррекцию», - рекомендует эксперт.

Имран Джаруллазаде также обратил внимание, что большинство людей жалуются на покраснение, зуд и липкие глаза по утрам: «Одним из тревожных моментов является то, что вирус может передаваться из одного глаза в другой за короткий период времени».

По его словам, при изучении жалоб пациентов, которые сегодня обращаются к офтальмологу, установлено, что большая часть из них связана с аллергией: «В таких случаях люди трут глаза, не обращая внимания на чистоту рук. Это приводит к возникновению инфекции. Если глаза чешутся или краснеют, их вообще не следует трогать. В таких случаях следует обратиться к врачу».

Офтальмолог отметил, что порой в таких случаях встречаются пациенты, которые промывают глаза чаем и настоем ромашки в домашних условиях: «Нет необходимости этого делать ввиду того, что возможно это вызвано аллергической реакцией. Они сами того не зная, еще больше раздражают глаза, когда промывают глаза этими настоями. Можно мыть лицо и глаза простой водой. Если утром веки слипаются и наблюдается гной, то необходимо обратиться к врачу». И.Джаруллазаде отметил, что многие люди в таких случаях ошибочно отдают предпочтение антибиотикам: «Несмотря на то что антибиотик убивает инфекцию, он ослабляет организм. В результате мы часто наблюдаем ситуацию, что инфекция вновь возвращается».

Рассказал врач-офтальмолог во время прямого эфира и о глаукоме, заболевании глаз, известном в народе как «темная вода». Среди всех офтальмологических заболеваний глаукома считается одним из самых опасных. Так, по данным Всемирной организации здравоохранения, глаукома является второй по значимости причиной слепоты в мире после катаракты.

По его словам, глаукома вызывает повреждение зрительного нерва: «В группу риска включены лица старше 40 лет с миопией высокой степени (близорукость) или гиперметропией (дальнозоркость), наследственной предрасположенностью, травмой глаз, сахарным диабетом, гипертонией, эндокринными заболеваниями. Кроме того, длительный прием некоторых лекарственных средств (гормональных препаратов, антигистаминных препаратов, антидепрессантов и др.) также относится к фактору риска».

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