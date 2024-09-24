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Глава МИД Великобритании назвал Россию «мафиозным государством»

15:58 999

Глава МИД Великобритании Дэвид Лэмми на заседании Генеральной Ассамблеи ООН обратился напрямую к президенту России Владимиру Путину.

«Ваше вторжение [в Украину] произошло в ваших собственных интересах. Только в ваших. Чтобы расширить ваше мафиозное государство до мафиозной империи. Империи, построенной на коррупции… Я стою здесь также как чернокожий человек, чьих предков в цепях увезли из Африки под дулом пистолета, чтобы поработить, чьи предки восстали и сражались в великом восстании порабощенных. Империализм: я узнаю его, когда вижу. И я назову его таким, какой он есть», - сказал Лэмми.

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