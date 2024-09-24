Али Асадов встретился с главой МЧС Беларуси

Как сообщили в пресс-службе Кабмина, на встрече было выражено удовлетворение высоким уровнем азербайджано-белорусских межгосударственных связей, констатирована ключевая роль глав государств в обеспечении динамичного развития по всему спектру двустороннего сотрудничества.

Отмечено, что между МЧС двух стран налажено долгосрочное партнерство в области предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, в том числе по вопросам обмена опытом и подготовки кадров.

Подчеркнута важность подписания в июне текущего года Комплексного плана мероприятий на 2025–2027 годы по реализации Соглашения о сотрудничестве между МЧС Азербайджана и Беларуси от 2006 года.

В ходе встречи были обсуждены перспективы наращивания азербайджано-белорусского взаимодействия в области предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, проведен обмен мнениями по вопросу поставок пожарной техники.