Китай помогает производить дроны для ударов по Украине

Россия запустила в Китае программу производства дальнобойных беспилотников для ударов по Украине, сообщает Reuters со ссылкой на источники и полученные документы.

Дроны называются «Гарпия-3», уже состоялись их летные испытания. Г-3 могут летать на 2 тыс. км с полезной нагрузкой 50 кг.

Сообщается, что образцы уже доставили в РФ для дальнейших испытаний с привлечением китайских экспертов.

МИД Китая заявил, что ничего об этом проекте не знает.

Ранее то же агентство Reuters сообщало, что Россия уже год производит ударные дроны «Гарпия-А1» с китайскими двигателями и деталями.