Кто ж его посадит, он же доллар?!
Трудно сказать, какое количество стран объявило в последние годы курс на дедолларизацию, чтобы снизить долю американской валюты как в своих национальных резервах, так и во внешнеторговых расчетах с другими странами. Очевидно, что в какой-то степени им это удается. Однако кардинальное решение этой проблемы по-прежнему остается несбыточным желанием…
Достаточно долгое время доллар сохранял свою роль в качестве международной резервной валюты. Так, по подсчетам Федеральной резервной системы (ФРС) США, в период с 1999 по 2019 год доля доллара во внешнеторговых операциях стран Северной и Южной Америки составляла 96 процентов, в Азии – 74 процента, а странах остального мира – 79 процентов. Добавим к этому, что параллельно в транзакциях на мировом валютном рынке доля доллара составляла около 96 процентов. Что же касается появления в конце 1990-х годов новой европейской валюты и бурный рост экономики Китая в первом десятилетии двухтысячных, то евро и юань, возможно, несколько пошатнули, но никак не потеснили позиции доллара.
Тем не менее обнажающаяся с каждым годом шаткость американской валюты вызывает серьезную реакцию со стороны не только Федеральной резервной службы (ФРС) США, но и ведущих политиков, среди которых стоит выделить кандидата в президенты Дональда Трампа. Его предвыборная риторика основана на экономическом национализме и сохранении позиций доллара в международной торговле и мировой валютной системе. В частности, в случае победы Трамп обещает ввести 100-процентные пошлины в торговле со странами, которые будут отказываться в расчетах от доллара.
Отметим в этой связи, что между США и Китаем уже седьмой год длится нарастающий торговый конфликт, справить с которым тому же Трампу в период его президентства так и не удалось. Так что угрозы нынешнего кандидата от Республиканской партии ввести пошлины вряд ли реализуемы, поскольку они приведут к удорожанию американского импорта, дефициту в США ряда товаров, поставляемых из стран Азии, и в конечном итоге спровоцируют очередной виток инфляции, борьба с которой, особенно в последние три года, стала одним из главных направлений макроэкономической политики Вашингтона.
К тому же США вряд ли будут стремиться к ухудшению и без того крайне напряженных торговых отношений с ключевыми странами.
В целом же, пока нет особых причин беспокоиться за судьбу доллара. Несмотря на снижение интереса, около 60 процентов валютных резервов стран мира по-прежнему номинировано в долларах. С другой стороны, рекордная эмиссия долговых обязательств в долларах привела в последние годы к росту американской валюты в структуре глобального долга. Поэтому было бы неправильно называть дедолларизацией переход в торговле между странами на другие валюты и использование альтернативных международных платежных систем. Ибо реальный отказ от доллара как от резервной валюты не может произойти мгновенно, на этот процесс потребуются годы и даже десятилетия.
Надо также помнить, что в течение многих десятилетий доллар играл ключевую роль в обеспечении единства глобальных платежей. А сегодня, когда мировая экономика и торговля последовательно фрагментируются, ни одна страна мира не имеет сколько-нибудь серьезного инструмента, способного заменить доллар.
Правда, в рамках БРИКС время от времени предпринимаются попытки продемонстрировать альтернативные подходы к устройству мирового валютного рынка и международных расчетов. Однако реальных действий по формированию интегрирующего инструмента типа единой валюты стран БРИКС мы пока не видели.
В будущем внедрение Россией, Индией и Китаем национальных платежных систем, а также попытки, связанные с их интеграцией, также могут принести плоды в контексте отказа от американской валюты. Такую же положительную роль могут сыграть и активно внедряемые в последнее время Центробанками цифровые валюты. Однако все, что касается отказа от доллара с его статусом ключевой резервной валюты, является, как уже говорилось, длительным процессом. Да и нет пока новой модели, способной заменить доллар. Скорее всего, в условиях постоянных глобальных рисков страны будут стремиться (что, кстати, уже происходит) распределять эти риски по разным классам активов, чтобы защитить себя от непредвиденной волатильности.
И наконец, нельзя забывать, что экономика США как была, так и остается крупнейшей в мире, а в истории международной торговли никогда не было такой универсальной, интегрирующей валюты, как доллар. Приходится констатировать, что многочисленные кризисы и конфликты, с одной стороны, способствуют укреплению нарратива о дедолларизации как об исключительном и безальтернативном требовании времени, а с другой – вынуждают экспертов признавать, что для создания хоть сколько-нибудь достойной альтернативы нужны новые многосторонние соглашения, а также взвешенная взаимовыгодная политика ключевых стран.
Пока же мир слишком фрагментирован, чтобы разрабатывать нечто, способное заменить американский доллар.