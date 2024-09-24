Кто ж его посадит, он же доллар?!

Трудно сказать, какое количество стран объявило в последние годы курс на дедолларизацию, чтобы снизить долю американской валюты как в своих национальных резервах, так и во внешнеторговых расчетах с другими странами. Очевидно, что в какой-то степени им это удается. Однако кардинальное решение этой проблемы по-прежнему остается несбыточным желанием… Достаточно долгое время доллар сохранял свою роль в качестве международной резервной валюты. Так, по подсчетам Федеральной резервной системы (ФРС) США, в период с 1999 по 2019 год доля доллара во внешнеторговых операциях стран Северной и Южной Америки составляла 96 процентов, в Азии – 74 процента, а странах остального мира – 79 процентов. Добавим к этому, что параллельно в транзакциях на мировом валютном рынке доля доллара составляла около 96 процентов. Что же касается появления в конце 1990-х годов новой европейской валюты и бурный рост экономики Китая в первом десятилетии двухтысячных, то евро и юань, возможно, несколько пошатнули, но никак не потеснили позиции доллара.

Тем не менее обнажающаяся с каждым годом шаткость американской валюты вызывает серьезную реакцию со стороны не только Федеральной резервной службы (ФРС) США, но и ведущих политиков, среди которых стоит выделить кандидата в президенты Дональда Трампа. Его предвыборная риторика основана на экономическом национализме и сохранении позиций доллара в международной торговле и мировой валютной системе. В частности, в случае победы Трамп обещает ввести 100-процентные пошлины в торговле со странами, которые будут отказываться в расчетах от доллара. Отметим в этой связи, что между США и Китаем уже седьмой год длится нарастающий торговый конфликт, справить с которым тому же Трампу в период его президентства так и не удалось. Так что угрозы нынешнего кандидата от Республиканской партии ввести пошлины вряд ли реализуемы, поскольку они приведут к удорожанию американского импорта, дефициту в США ряда товаров, поставляемых из стран Азии, и в конечном итоге спровоцируют очередной виток инфляции, борьба с которой, особенно в последние три года, стала одним из главных направлений макроэкономической политики Вашингтона. К тому же США вряд ли будут стремиться к ухудшению и без того крайне напряженных торговых отношений с ключевыми странами.

В целом же, пока нет особых причин беспокоиться за судьбу доллара. Несмотря на снижение интереса, около 60 процентов валютных резервов стран мира по-прежнему номинировано в долларах. С другой стороны, рекордная эмиссия долговых обязательств в долларах привела в последние годы к росту американской валюты в структуре глобального долга. Поэтому было бы неправильно называть дедолларизацией переход в торговле между странами на другие валюты и использование альтернативных международных платежных систем. Ибо реальный отказ от доллара как от резервной валюты не может произойти мгновенно, на этот процесс потребуются годы и даже десятилетия. Надо также помнить, что в течение многих десятилетий доллар играл ключевую роль в обеспечении единства глобальных платежей. А сегодня, когда мировая экономика и торговля последовательно фрагментируются, ни одна страна мира не имеет сколько-нибудь серьезного инструмента, способного заменить доллар. Правда, в рамках БРИКС время от времени предпринимаются попытки продемонстрировать альтернативные подходы к устройству мирового валютного рынка и международных расчетов. Однако реальных действий по формированию интегрирующего инструмента типа единой валюты стран БРИКС мы пока не видели.