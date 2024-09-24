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Эрдоган: «Украину не хотят видеть в НАТО»

16:26 1349

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Соединенные Штаты и ряд других членов НАТО не хотят, чтобы Украина стала членом Североатлантического альянса. Его слова приводит американский телеканал NBC.

«США, прежде всего, не хотят, чтобы Украина стала членом НАТО. Ряд стран НАТО не хотят, чтобы эта Украина стала членом альянса. Нам нужно принять решение, исходя из тех реалий, которые мы видим», — сказал Эрдоган.

По его словам, при решении о членстве Украины в НАТО необходимо учитывать мнение каждого члена Североатлантического альянса.

19 сентября агентство Bloomberg сообщило, что президент Украины Владимир Зеленский во время своего визита в США в конце сентября намерен добиваться членства Украины в НАТО и ЕС, а также поставок современного вооружения в распоряжение ВСУ для реализации его плана победы.

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