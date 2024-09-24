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Гранд-финал акции «Шеш-Гоша» от Kontakt

АЙГЮН КЯЗЫМОВА РАСКРЫЛА ДАТУ
16:27 493

Народная артистка Айгюн Кязымова готовится принять участие в финальном этапе акции «Шеш-Гоша» компании Kontakt, где главным призом является квартира. Поп-дива азербайджанской эстрады сама раскрыла все детали финального розыгрыша.

Близится дата гранд-финала акции «Шеш-Гоша», продолжающейся вот уже два месяца и радующей миллионы людей крупными выигрышами. В этом году финал обещает стать самым крупномасштабным и незабываемым мероприятием в истории проведения акции. В рамках великолепного финала станут известны обладатели главных призов – последней модели автомобиля Toyota Corolla Cross и квартиры с видом на море в Sea Breeze.

Особо красочным моментом финала станет выступление всеми любимой звезды азербайджанской эстрады Айгюн Кязымовой с живой концертной программой! Известная исполнительница готовится сделать эту ночь незабываемой благодаря своим хитам и специальному сценическому шоу.   

Народная артистка в своей последней публикации в социальных сетях даже рассказала подписчикам о том, насколько интересный вечер их ожидает. Айгюн Кязымова впервые сообщила, что гранд-финал пройдет 29 сентября в 17:00 в магазине Kontakt на Украинском круге.

Эта финальная ночь является идеальной возможностью не только получить крупные призы, но и насладиться вечером, полным музыкой и развлечениями. Поэтому Айгюн Кязымова советует участникам и зрителям не пропустить этот финал от Kontakt, который не оставит никого равнодушным.

Для более подробной информации вы можете связаться с Колл-центром по номеру *6060.

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