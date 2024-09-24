США готовы защитить Израиль от Ирана

США готовы защитить Израиль в случае нападения Ирана, заявил первый заместитель помощника президента США по национальной безопасности Джон Файнер.

"Мы защитили Израиль от иранской атаки в апреле и мы готовы сделать это снова, если Иран попытается напасть на Израиль", - приводит слова Файнера портал Axios, который во вторник организовал мероприятие с участием представителя администрации. "В Ливане идет конфликт, но он может перерасти в войну, и мы обеспокоены [возможностью начала] этой войны", - сказал он.

Файнер отметил, что "более масштабная война не в интересах Израиля", и США работают над деэскалацией ситуации, в том числе на высокой неделе Генеральной Ассамблеи ООН.