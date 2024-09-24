USD 1.7000
EUR 1.9033
RUB 0.0183
Подписаться на уведомления
Премьер собрал министров и провозгласил главную задачу: «Контроль будет усилен!»
Новость дня
Премьер собрал министров и провозгласил главную задачу: «Контроль будет усилен!»

Омбудсмен рассказала послу США о преступлениях Армении

фото
16:57 532

Омбудсмен Сабина Алиева проинформировала посла США в Азербайджане Марка Либби о многочисленных преступлениях и экоциде, совершенных Арменией на азербайджанских землях в период почти 30-летней оккупации.

Как сообщает haqqin.az со ссылкой на Аппарат омбудсмена, Сабина Алиева также рассказала послу о своей деятельности в области защиты прав и свобод человека, подчеркнула важность сотрудничества и обмена опытом с уполномоченными по правам человека зарубежных стран, национальными институтами по правам человека и международными организациями.

Алиева также коснулась минной угрозы на освобожденных территориях. Она отметила, что заложенные Арменией мины создают серьезные препятствия безопасному возвращению бывших вынужденных переселенцев на родные земли, и восстановительным работам.

Омбудсмен сказала, что после Первой Карабахской войны около 4 тыс. граждан Азербайджана пропали без вести. По ее словам, личности некоторых пропавших без вести удалось идентифицировать, их останки перезахоронены, однако о судьбе большинства до сих пор нет информации.

У Соловьёва заговорили о прекращении войны
У Соловьёва заговорили о прекращении войны видео
17:27 1077
Израиль готовит дополнительные войска. Ливанцы убегают в Сирию
Израиль готовит дополнительные войска. Ливанцы убегают в Сирию видео
17:07 865
Странный Макрон, который отказывается от азербайджанского газа
Странный Макрон, который отказывается от азербайджанского газа война миров
15:00 4608
Как Эрдоган и Шимшек убеждали американских магнатов
Как Эрдоган и Шимшек убеждали американских магнатов наша корреспонденция
03:53 7417
Санкции провалились... В портах Европы танкеры с российской нефтью
Санкции провалились... В портах Европы танкеры с российской нефтью наш обзор
14:11 3458
Пезешкиан выставил на торги в США отношения с Россией
Пезешкиан выставил на торги в США отношения с Россией новый поворот, все еще актуально
03:17 8571
Пашинян отзовет свою подпись под соглашением с Алиевым и Путиным?
Пашинян отзовет свою подпись под соглашением с Алиевым и Путиным? что происходит? все еще актуально
24 сентября 2024, 19:37 15035
Эрдоган встретился с Зеленским: какие темы обсудили
Эрдоган встретился с Зеленским: какие темы обсудили
14:41 1442
Баку подтвердил: Блинкен встретится с Байрамовым и Мирзояном
Баку подтвердил: Блинкен встретится с Байрамовым и Мирзояном обновлено 14:25
14:25 1899
Москва столкнулась и с Японией. Но все козыри у японцев
Москва столкнулась и с Японией. Но все козыри у японцев война миров
13:07 5344
Пока Россия высылает мигрантов, Европа осторожно приоткрывает им двери
Пока Россия высылает мигрантов, Европа осторожно приоткрывает им двери наш комментарий
02:39 6647

ЭТО ВАЖНО

У Соловьёва заговорили о прекращении войны
У Соловьёва заговорили о прекращении войны видео
17:27 1077
Израиль готовит дополнительные войска. Ливанцы убегают в Сирию
Израиль готовит дополнительные войска. Ливанцы убегают в Сирию видео
17:07 865
Странный Макрон, который отказывается от азербайджанского газа
Странный Макрон, который отказывается от азербайджанского газа война миров
15:00 4608
Как Эрдоган и Шимшек убеждали американских магнатов
Как Эрдоган и Шимшек убеждали американских магнатов наша корреспонденция
03:53 7417
Санкции провалились... В портах Европы танкеры с российской нефтью
Санкции провалились... В портах Европы танкеры с российской нефтью наш обзор
14:11 3458
Пезешкиан выставил на торги в США отношения с Россией
Пезешкиан выставил на торги в США отношения с Россией новый поворот, все еще актуально
03:17 8571
Пашинян отзовет свою подпись под соглашением с Алиевым и Путиным?
Пашинян отзовет свою подпись под соглашением с Алиевым и Путиным? что происходит? все еще актуально
24 сентября 2024, 19:37 15035
Эрдоган встретился с Зеленским: какие темы обсудили
Эрдоган встретился с Зеленским: какие темы обсудили
14:41 1442
Баку подтвердил: Блинкен встретится с Байрамовым и Мирзояном
Баку подтвердил: Блинкен встретится с Байрамовым и Мирзояном обновлено 14:25
14:25 1899
Москва столкнулась и с Японией. Но все козыри у японцев
Москва столкнулась и с Японией. Но все козыри у японцев война миров
13:07 5344
Пока Россия высылает мигрантов, Европа осторожно приоткрывает им двери
Пока Россия высылает мигрантов, Европа осторожно приоткрывает им двери наш комментарий
02:39 6647
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться