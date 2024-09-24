Израиль готовит дополнительные войска. Ливанцы убегают в Сирию

Армия обороны Израиля мобилизует две резервные бригады для выполнения задач на северном фронте, то есть в направлении Ливана, пишут израильские СМИ.

Израильская армия готовится ко всем вариантам в Ливане, включая наземную операцию, сообщили в ЦАХАЛ.

Между тем 23 тысячи человек бежали из Ливана в Сирию за последние двое суток, сообщает саудовский канал «Аль-Хадат».

Число перемещенных лиц из южного Ливана приближается к полумиллиону, сообщают власти страны.