Израиль готовит дополнительные войска. Ливанцы убегают в Сирию
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Армия обороны Израиля мобилизует две резервные бригады для выполнения задач на северном фронте, то есть в направлении Ливана, пишут израильские СМИ.
Израильская армия готовится ко всем вариантам в Ливане, включая наземную операцию, сообщили в ЦАХАЛ.
Между тем 23 тысячи человек бежали из Ливана в Сирию за последние двое суток, сообщает саудовский канал «Аль-Хадат».
Число перемещенных лиц из южного Ливана приближается к полумиллиону, сообщают власти страны.
September 25, 2024
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