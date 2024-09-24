У Соловьёва заговорили о прекращении войны

Российский политолог Дмитрий Евстафьев в эфире передачи «Соловьёв LIVE» заявил, что война в Украине не приносит никакой пользы России и лишь вредит ей.

«Главное, что от нас сейчас требуется, побеждая в «СВО», додавливая противника, - понимать, что дело не в том, чтобы доказать (украинцам), что мы круче. Главное - не увязнуть в украинском болоте и не потерять видение того, что происходит в мире вокруг России. Не истратить резервы в широком смысле этого слова на ложную цель - на Украину. Это же пустышка, которую нам пытаются впарить за дорого с Прибалтикой в довесок», - сказал Евстафьев.

Ранее телеведущий Владимир Соловьёв во время очередного эфира своего авторского шоу «Вечер с Владимиром Соловьёвым» на канале «Россия-1» предложил отправить Владимира Путина в отставку.