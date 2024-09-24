USD 1.7000
EUR 1.9033
RUB 0.0183
Подписаться на уведомления
Премьер собрал министров и провозгласил главную задачу: «Контроль будет усилен!»
Новость дня
Премьер собрал министров и провозгласил главную задачу: «Контроль будет усилен!»

У Соловьёва заговорили о прекращении войны

видео
17:27 1087

Российский политолог Дмитрий Евстафьев в эфире передачи «Соловьёв LIVE» заявил, что война в Украине не приносит никакой пользы России и лишь вредит ей.

«Главное, что от нас сейчас требуется, побеждая в «СВО», додавливая противника, - понимать, что дело не в том, чтобы доказать (украинцам), что мы круче. Главное - не увязнуть в украинском болоте и не потерять видение того, что происходит в мире вокруг России. Не истратить резервы в широком смысле этого слова на ложную цель - на Украину. Это же пустышка, которую нам пытаются впарить за дорого с Прибалтикой в довесок», - сказал Евстафьев.

Ранее телеведущий Владимир Соловьёв во время очередного эфира своего авторского шоу «Вечер с Владимиром Соловьёвым» на канале «Россия-1» предложил отправить Владимира Путина в отставку.

У Соловьёва заговорили о прекращении войны
У Соловьёва заговорили о прекращении войны видео
17:27 1088
Израиль готовит дополнительные войска. Ливанцы убегают в Сирию
Израиль готовит дополнительные войска. Ливанцы убегают в Сирию видео
17:07 869
Странный Макрон, который отказывается от азербайджанского газа
Странный Макрон, который отказывается от азербайджанского газа война миров
15:00 4613
Как Эрдоган и Шимшек убеждали американских магнатов
Как Эрдоган и Шимшек убеждали американских магнатов наша корреспонденция
03:53 7417
Санкции провалились... В портах Европы танкеры с российской нефтью
Санкции провалились... В портах Европы танкеры с российской нефтью наш обзор
14:11 3461
Пезешкиан выставил на торги в США отношения с Россией
Пезешкиан выставил на торги в США отношения с Россией новый поворот, все еще актуально
03:17 8571
Пашинян отзовет свою подпись под соглашением с Алиевым и Путиным?
Пашинян отзовет свою подпись под соглашением с Алиевым и Путиным? что происходит? все еще актуально
24 сентября 2024, 19:37 15036
Эрдоган встретился с Зеленским: какие темы обсудили
Эрдоган встретился с Зеленским: какие темы обсудили
14:41 1442
Баку подтвердил: Блинкен встретится с Байрамовым и Мирзояном
Баку подтвердил: Блинкен встретится с Байрамовым и Мирзояном обновлено 14:25
14:25 1899
Москва столкнулась и с Японией. Но все козыри у японцев
Москва столкнулась и с Японией. Но все козыри у японцев война миров
13:07 5348
Пока Россия высылает мигрантов, Европа осторожно приоткрывает им двери
Пока Россия высылает мигрантов, Европа осторожно приоткрывает им двери наш комментарий
02:39 6647

ЭТО ВАЖНО

У Соловьёва заговорили о прекращении войны
У Соловьёва заговорили о прекращении войны видео
17:27 1088
Израиль готовит дополнительные войска. Ливанцы убегают в Сирию
Израиль готовит дополнительные войска. Ливанцы убегают в Сирию видео
17:07 869
Странный Макрон, который отказывается от азербайджанского газа
Странный Макрон, который отказывается от азербайджанского газа война миров
15:00 4613
Как Эрдоган и Шимшек убеждали американских магнатов
Как Эрдоган и Шимшек убеждали американских магнатов наша корреспонденция
03:53 7417
Санкции провалились... В портах Европы танкеры с российской нефтью
Санкции провалились... В портах Европы танкеры с российской нефтью наш обзор
14:11 3461
Пезешкиан выставил на торги в США отношения с Россией
Пезешкиан выставил на торги в США отношения с Россией новый поворот, все еще актуально
03:17 8571
Пашинян отзовет свою подпись под соглашением с Алиевым и Путиным?
Пашинян отзовет свою подпись под соглашением с Алиевым и Путиным? что происходит? все еще актуально
24 сентября 2024, 19:37 15036
Эрдоган встретился с Зеленским: какие темы обсудили
Эрдоган встретился с Зеленским: какие темы обсудили
14:41 1442
Баку подтвердил: Блинкен встретится с Байрамовым и Мирзояном
Баку подтвердил: Блинкен встретится с Байрамовым и Мирзояном обновлено 14:25
14:25 1899
Москва столкнулась и с Японией. Но все козыри у японцев
Москва столкнулась и с Японией. Но все козыри у японцев война миров
13:07 5348
Пока Россия высылает мигрантов, Европа осторожно приоткрывает им двери
Пока Россия высылает мигрантов, Европа осторожно приоткрывает им двери наш комментарий
02:39 6647
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться