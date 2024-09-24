Эрдоган заявил о расширении отношений с Россией

Российско-турецкие отношения «многомерны, экономические связи двух стран расширяются каждый день», заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в интервью американской телекомпании NBC.

«Наши отношения с Россией многомерны – политические, экономические, культурные связи, (партнерство) в области оборонного производства», – сказал турецкий лидер. – Существует множество направлений, наше взаимодействие продолжается, в экономике отношения двух стран расширяются с каждым днем».