Эрдоган заявил о расширении отношений с Россией
17:39 319
Российско-турецкие отношения «многомерны, экономические связи двух стран расширяются каждый день», заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в интервью американской телекомпании NBC.
«Наши отношения с Россией многомерны – политические, экономические, культурные связи, (партнерство) в области оборонного производства», – сказал турецкий лидер. – Существует множество направлений, наше взаимодействие продолжается, в экономике отношения двух стран расширяются с каждым днем».
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