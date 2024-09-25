Украина видит потенциал в отношениях с Арменией

Рассчитываем на укрепление нашего сотрудничества по различным направлениям, в том числе на международной арене. Об этом на приеме по случаю Дня независимости Армении в посольстве Армении в Украине заявил заместитель министра иностранных дел Украины Евгений Перебийнис.

Как сообщили в пресс-службе посольства, он выразил уверенность, что Украина и Армения имеют значительный потенциал для развития двусторонних отношений.

Перебийнис отметил, что отношения между украинским и армянским народами имеют давнюю историю. «Их корни уходят в глубокую древность и всегда основывались на дружбе и взаимном уважении. На протяжении веков мы укрепляли наши культурные, политические и экономические связи», – отметил он.

Чрезвычайный и полномочный посол Армении в Украине Владимир Карапетян, в свою очередь, подчеркнул, что приверженность двух стран демократическим ценностям является основой, на которой зиждется их суверенитет.

По его словам, и в Армении, и в Украине демократия – это ежедневная работа, дело, к которому стремятся народы двух стран даже перед лицом огромных проблем. «Демократия и европейские устремления – наша общая цель», – отметил он.

На мероприятии присутствовали также депутаты, послы и дипломаты, военнослужащие, представители армянской общины.