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Премьер собрал министров и провозгласил главную задачу: «Контроль будет усилен!»
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Премьер собрал министров и провозгласил главную задачу: «Контроль будет усилен!»

Хаменеи признал гибель «ценных сил «Хезболлы»

18:12 1011

Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи встретился 25 сентября с иранскими военнослужащими, на которой коснулся происходящих в Ливане событий.

«Часть ценных сил «Хезболлы» приняла мученическую смерть. Но движение сохранило организационную мощь и человеческие ресурсы. Этому не помешала и гибель представителя командования. Окончательная победа будет за палестинским и ливанским сопротивлением», – заявил Хаменеи.

Верховный лидер Ирана также заявил, что победа Израиля в конфликте в секторе Газа необходима нынешней администрации в Вашингтоне на фоне предстоящих президентских выборов в США.

«Америка стоит за ними (Израилем). Американцы говорят, что они ничего не знают, не вмешиваются. Но они все знают, вмешиваются. Им необходима победа сионистского режима так же, как и нынешней администрации США необходима победа на [президентских] выборах. Они хотят показать, что [Израиль] победил с их помощью», - заявил Хаменеи.

В то же время портал Axios со ссылкой на западных и израильских дипломатов сообщил, что «Хезболла» якобы просила иранские власти начать атаку против Израиля, но Тегеран отказался. По информации портала, руководство организации таким образом требовало ответить на ликвидацию 31 июля в Тегеране главы политбюро ХАМАС Исмаила Хании. Как отметил портал, в Иране заявили, что «сейчас не подходящее время» для начала атаки против Израиля, упомянув участие главы государства Масуда Пезешкиана в общеполитической дискуссии (Неделе высокого уровня) 79-й сессии Генеральной Ассамблеи (ГА) ООН.

Как указал израильский чиновник в комментарии порталу, правительство еврейского государства в свою очередь попросило Армию обороны Израиля (ЦАХАЛ) не предпринимать шагов, которые могли бы спровоцировать Иран на ответные действия.

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