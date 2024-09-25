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Премьер собрал министров и провозгласил главную задачу: «Контроль будет усилен!»
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Премьер собрал министров и провозгласил главную задачу: «Контроль будет усилен!»

Прокурор недоволен приговором Бакинского военного суда

подан протест
18:48 1215

Подан апелляционный протест на приговоры в отношении бывших руководителей департаментов Министерства обороны Махира Ширванова и Меликмамеда Гурбанова. Об этом говорится в заявлении Генеральной прокуратуры.

В заявлении, в частности, говорится, что в соцсетях распространилась информация о том, что Бакинский военный суд назначил менее суровое наказание Ширванову Махиру Магеррам оглу и Гурбанову Меликмамеду Орудж оглу.

«В связи с выявлением оснований для подозрения в том, что в период работы на должности начальника Управления снабжения Минобороны Махир Ширванов и Меликмамед Гурбанов, вступив в преступный сговор с другими лицами, совершили хищение государственного имущества в крупных размерах, оба были привлечены к ответственности в качестве обвиняемых по статье 179.4 (хищение с причинением крупного ущерба) Уголовного кодекса, возбужденные в отношении них уголовные дела были направлены после завершения предварительного расследования в Бакинский военный суд.

Решением Бакинского военного суда от 09.09.2024 Махир Ширванов и Меликмамед Гурбанов были признаны виновными в совершении деяния, предусмотренного статьей 179.4 Уголовного кодекса, и приговорены к более мягкому наказанию, чем предусмотренное санкцией соответствующей статьи – Махиру Ширванову назначено 3 года, а Меликмамеду Гурбанову – 4 года лишения свободы».

В сообщении Генпрокуратуры отмечается, что, учитывая характер и общественную опасность действий обвиняемых, а также то, что из-за неправильного применения норм уголовного законодательства им было назначено слишком мягкое наказание, 24 сентября прокурор подал апелляционные протесты на указанные решения суда.

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