Зеленскому ничего не остается, как болеть за Харрис
У команды Зеленского упал груз с души: можно больше не ломать голову насчет того, как выстроить встречу с Трампом. В штабе республиканского президента заявили, что встречи не будет. О том, что это не случайность, свидетельствует и заявление спикера нижней палаты Конгресса Майкла Джонсона, что встреча с Конгрессом тоже навряд ли состоится: тут ураган в Мексиканском заливе, не до того. Джонсон республиканец, и его позиция явно скоординирована с позицией лидера партии.
Характерна очередная эскапада Трампа в адрес Зеленского. Выступая на предвыборном митинге в штате Джорджия, экс-президент передразнил украинского лидера, пытаясь передать его низкий хрипловатый голос: «Мы выиграем, мы выиграем!.. Он говорит это уже три года». После этого Трамп пообещал вытащить Америку из этой войны, «в которую нас втянули Байден и Харрис».
Если кто-то еще гадал о том, какова будет позиция Дональда Трампа в украинском вопросе, если он выиграет выборы, и не будут ли в его команде задавать тон заядлые русофобы вроде Майкла Помпео, то теперь всем ясно, что Украина и ее лидер откровенно раздражают 45-го президента, и в качестве 47-го он постарается побыстрее закрыть эту тему и именно за украинский счет.
Тем более, что, как ему сказали, а Трамп сказал всем остальным, с русскими воевать неприятно, ведь они победили Гитлера и Наполеона. О том, что Украина, будучи частью Российской империи, тоже поучаствовала в победе над Наполеоном, ему не сообщили, как и про миллионы украинцев в Красной Армии. У Трампа, как и у Путина, с историей не сложилось.
Отдельный вопрос возникает, как заискивание перед путинской Россией согласуется с лозунгом «Сделаем Америку великой», но пусть на него ищут ответ американские избиратели.
Для Украины же и ее руководства кристально ясным становится вопрос, что лучше уж нерешительная политика Байдена-Харрис, основанная на идее контролируемой эскалации, чем все то, что может принести правление Трампа, которого Украина просто злит.
И если упреки республиканцев, что Зеленский во время своего приезда в США своими словами и действиями поддержал Камалу Харрис, изначально были неуместными, то теперь они усилиями их лидера обрели твердую основу. Хотя, понятно, на официальном уровне президент Украины будет до последнего избегать открытых выступлений в чью-либо пользу из кандидатов в американской гонке.
Внутренне надеясь и истово молясь, чтобы победили демократы, украинское руководство ставит перед собой задачу в оставшееся до смены администрации время добиться таких решений от Белого дома, чтобы даже приход Трампа не смог их обнулить. Собственно, в том и заключается «план победы» Владимира Зеленского. Если в оставшиеся месяцы – меньше полугода – Америкой будут продемонстрированы последовательность и решительность, с видимым эффектом, республиканская администрация не пойдет на слом истории успеха, а постарается к ней присоединиться и себе присвоить заслугу. Ну и на здоровье.
А вообще, конечно, удивительно, как Америка все время норовит упустить шанс, который ей предоставляет история в Украине, по-настоящему засвидетельствовать всему миру свое то самое величие, о котором любит поговорить Дональд Трамп. Тем более что Россия, где тоже в моде разговоры о своем грандиозном национальном величии, в Украине его уже похоронила.