Зеленскому ничего не остается, как болеть за Харрис

У команды Зеленского упал груз с души: можно больше не ломать голову насчет того, как выстроить встречу с Трампом. В штабе республиканского президента заявили, что встречи не будет. О том, что это не случайность, свидетельствует и заявление спикера нижней палаты Конгресса Майкла Джонсона, что встреча с Конгрессом тоже навряд ли состоится: тут ураган в Мексиканском заливе, не до того. Джонсон республиканец, и его позиция явно скоординирована с позицией лидера партии. Характерна очередная эскапада Трампа в адрес Зеленского. Выступая на предвыборном митинге в штате Джорджия, экс-президент передразнил украинского лидера, пытаясь передать его низкий хрипловатый голос: «Мы выиграем, мы выиграем!.. Он говорит это уже три года». После этого Трамп пообещал вытащить Америку из этой войны, «в которую нас втянули Байден и Харрис».

Если кто-то еще гадал о том, какова будет позиция Дональда Трампа в украинском вопросе, если он выиграет выборы, и не будут ли в его команде задавать тон заядлые русофобы вроде Майкла Помпео, то теперь всем ясно, что Украина и ее лидер откровенно раздражают 45-го президента, и в качестве 47-го он постарается побыстрее закрыть эту тему и именно за украинский счет. Тем более, что, как ему сказали, а Трамп сказал всем остальным, с русскими воевать неприятно, ведь они победили Гитлера и Наполеона. О том, что Украина, будучи частью Российской империи, тоже поучаствовала в победе над Наполеоном, ему не сообщили, как и про миллионы украинцев в Красной Армии. У Трампа, как и у Путина, с историей не сложилось. Отдельный вопрос возникает, как заискивание перед путинской Россией согласуется с лозунгом «Сделаем Америку великой», но пусть на него ищут ответ американские избиратели. Для Украины же и ее руководства кристально ясным становится вопрос, что лучше уж нерешительная политика Байдена-Харрис, основанная на идее контролируемой эскалации, чем все то, что может принести правление Трампа, которого Украина просто злит.