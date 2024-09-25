Путин ждет Эрдогана

Президент РФ Владимир Путин сообщил, что ждет президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана в Казани на саммите БРИКС, где запланирована их двусторонняя встреча.

«Передайте самые наилучшие пожелания президенту Турецкой Республики господину Эрдогану. Я жду его в России в Казани. 23 [октября], по-моему, запланирована у нас с ним двусторонняя встреча», - сказал Путин на встрече со спикером Великого национального собрания Турции Нуманом Куртулмушем.