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Премьер собрал министров и провозгласил главную задачу: «Контроль будет усилен!»
Новость дня
Премьер собрал министров и провозгласил главную задачу: «Контроль будет усилен!»

Путин ждет Эрдогана

19:06 939

Президент РФ Владимир Путин сообщил, что ждет президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана в Казани на саммите БРИКС, где запланирована их двусторонняя встреча.

«Передайте самые наилучшие пожелания президенту Турецкой Республики господину Эрдогану. Я жду его в России в Казани. 23 [октября], по-моему, запланирована у нас с ним двусторонняя встреча», - сказал Путин на встрече со спикером Великого национального собрания Турции Нуманом Куртулмушем.

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