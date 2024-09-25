Помощник Путина заявил, что скоро Курскую область «освободят»
19:20 606
Помощник президента России Алексей Дюмин заявил, что в скором времени территория Курской области будет полностью освобождена, передает ТАСС.
Дюмин основывает свой прогноз на существующем плане Генштаба РФ.
«Нет сомнений, что противник будет выдавлен из региона», — уверяет помощник главы российского государства.
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