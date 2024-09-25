Заявления Зеленского на Генассамблее ООН. Досталось и Китаю с Бразилией

«Сейчас Запорожская атомная электростанция остается оккупированной российскими войсками, к сожалению, и она находится под угрозой ядерного инцидента. Это главный источник радиационной опасности в Европе, возможно, и в мире. Вот почему в представленной мною формуле мира первым пунктом идет ядерная безопасность», — цитирует Зеленского «Интерфакс-Украина».

В начале своего выступления Зеленский заявил об угрозе ядерной безопасности из-за угрозы, которую, по его словам, создала Россия, захватив Запорожскую АЭС.

Зеленский обратил внимание, что своими ударами России уничтожила все тепловые электростанции и значительную часть мощностей ГЭС. Тем самым президент Владимир Путин хочет заставить Украину страдать и сдаться, заявил он.

По словам Зеленского, ядерная безопасность — это первый пункт его формулы мира. «Не может быть справедливого мира без Украины», — подчеркнул Зеленский. Он также сообщил, что Россия будет продолжать атаки на объекты энергетической инфраструктуры на украинской территории в преддверии зимы.

«Мы должны призвать тех, кто виновен в военных преступлениях, к ответу», — отметил президент Украины.

Президент Украины в своем выступлении также сказал, что страны, которые ищут альтернативы украинской формуле мира, подыгрывают президенту Владимиру Путину.

«Когда некоторые предлагают альтернативные, половинчатые планы урегулирования - так называемые «наборы принципов», - это не только игнорирует интересы и страдания украинцев, которых война затронула больше всего, это не только игнорирует реальность, но и дает Путину политическое пространство для продолжения войны и давления на мир с целью подчинить себе больше стран», - считает Зеленский.

По его мнению, любые альтернативные «мирные» инициативы - это попытка добиться затишья, а не прекращения войны. Зеленский отметил, что, если какая-либо страна ищет альтернативы или игнорирует любой пункт формулы мира, то «она сама хочет сделать часть того, что делает Путин». «И когда китайско-бразильский дуэт пытается превратиться в хор голосов - с кем-то в Европе, с кем-то в Африке, говорящий что-то альтернативное полному и справедливому миру, возникает вопрос - в чем истинный интерес? Все должны понимать - за счет Украины свою власть не укрепишь», - добавил глава украинского государства.

«Я хочу мира для своего народа - настоящего и справедливого мира. И я прошу вашей поддержки - от всех народов мира», - обратился президент к другим странам.

По словам Зеленского, в ООН невозможно по-настоящему и справедливо решать вопросы войны и мира, потому что слишком многое зависит в Совете Безопасности ООН от права вето, которое есть у России.