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Премьер собрал министров и провозгласил главную задачу: «Контроль будет усилен!»

Закиру Гасанову показали российское оружие

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19:51 123

В рамках проходящей в Баку 5-й юбилейной Азербайджанской международной оборонной выставки ADEХ министр обороны Азербайджанской Республики генерал-полковник Закир Гасанов встретился с делегацией, возглавляемой директором Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству Российской Федерации Дмитрием Шугаевым.

В сообщении пресс-службы Минобороны Азербайджана говорится, что «стороны обсудили роль военно-технического сотрудничества в обеспечении мира и безопасности в регионе, а также другие вопросы, представляющие взаимный интерес».

После встречи был проведен осмотр стендов российских военно-промышленных компаний, представленных на международной выставке. Азербайджанской и российской делегациям было рассказано о представленном вооружении, технике, авиации и летательных средствах.

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