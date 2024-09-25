Мегапроект «Онлайн Азербайджан» - катализатор регионального развития

Проект уже начал давать свои плоды: по сравнению с 2022 годом Азербайджан поднялся на 9 позиций и занял 74-е место среди 193 стран по Индексу развития электронного правительства (EGDI) ООН. Набрав в итоговом рейтинге 0.7607 балла по шкале от 0 до 1 (что является историческим максимумом для страны), Азербайджан впервые вошел в самую высокую категорию индекса. Особый вклад в укрепление позиции Азербайджана в международном рейтинге внесла именно инициатива «Онлайн Азербайджан».

На конец августа 2024 года количество домохозяйств и субъектов предпринимательства, имеющих доступ к широкополосному интернету, выросло с 227 тысяч до 2,9 миллиона, показав впечатляющий 13-кратный рост с момента старта проекта. В результате доступ к высокоскоростной сети теперь имеют 97% домохозяйств и субъектов предпринимательства по всей стране.

«Онлайн Азербайджан» - мегапроект, реализуемый Министерством цифрового развития и транспорта, - подходит к своему успешному завершению. Его значимость заключается в том, что всего за несколько лет благодаря огромным техническим достижениям, слаженной работе людей и значительным финансовым вложениям, почти всё население Азербайджана получило доступ к высокоскоростному интернету.

«Онлайн Азербайджан» обладает огромным потенциалом для дальнейшего ускорения экономического и социального развития: улучшая цифровую инфраструктуру и предоставляя повсеместный доступ к онлайн-сервисам. Инициатива открыла новые возможности для бизнеса, особенно для малых и средних предприятий в регионах. Так, местные предприниматели теперь смогут более эффективно использовать платформы электронной коммерции, расширять клиентскую базу, выходя за пределы своего региона и, соответственно, увеличивать свои доходы. Кроме того, доступ к таким цифровым решениям, как онлайн бухгалтерия, система управления складами (WMS), онлайн маркетинг позволят региональным предприятиям улучшить свою операционную эффективность, тем самым укрепляя их конкурентоспособность.

Проект «Онлайн Азербайджан» играет ключевую роль в значительном сокращении цифрового разрыва между городскими и сельскими районами, открывая новые возможности для социального развития. С ростом цифровой грамотности по всей стране жители регионов получают расширенный доступ к информации и ресурсам, что способствует их активному вовлечению в современные процессы и улучшению качества жизни.

Повсеместный доступ к высококачественному интернету создал широкие образовательные возможности и для молодых людей в регионах, позволяя им расширять свои знания и достигать академических успехов независимо от их социально-экономической или географической принадлежности. Это, в свою очередь, формирует прочную основу для воспитания более образованных и уверенных в себе поколений по всей стране, способных уверенно смотреть в будущее.

Более того, отдаленные регионы, жители которых традиционно сталкивались с трудностями в получении своевременных медицинских услуг, теперь смогут пользоваться преимуществами дистанционных врачебных консультаций и телемедицины в целом.

Стимулируя развитие цифровых навыков и создавая поколение технически грамотных специалистов, готовых к вызовам современной экономики, «Онлайн Азербайджан» прокладывает путь для роста новых отраслей, таких как ИТ-услуги, разработка программного обеспечения и цифровой маркетинг. Теперь эти секторы смогут развиваться повсеместно, создавая новые рабочие места и инновации в регионах Азербайджана, сокращая тем самым экономическое неравенство между такими городскими центрами, как Баку, Гянджа, Сумгаит и развивающимися регионами.

Все это не только повышает качество жизни в регионах, но и способствует построению более инклюзивного общества, где возможности для граждан распределены более справедливо и равномерно, независимо от места их проживания.

Акцент проекта на цифровую трансформацию, развитие бизнеса и улучшение благосостояния населения будет способствовать более устойчивой экономике, обеспечивая долгосрочные перспективы для регионального развития Азербайджана.