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Премьер собрал министров и провозгласил главную задачу: «Контроль будет усилен!»
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Премьер собрал министров и провозгласил главную задачу: «Контроль будет усилен!»

В Турции заявили, что «никогда не поддерживали санкции» против России

20:06 717

Турция «никогда не поддерживала санкции», введенные в отношении России, наказывать Москву таким образом «неправильно», заявил спикер Великого национального собрания (парламента) Турции Нуман Куртулмуш на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным.

«Нас очень радует, что мы имеем общий взгляд на те мировые проблемы и на тот глубокий кризис, который сейчас свирепствует на Ближнем Востоке. Нападение Израиля на Палестину является не только региональной проблемой, проблемой Палестины, но также проблемой мирового сообщества. И мне очень приятно, что мы (из общего окна) смотрим на эту проблему», - сказал спикер турецкого парламента.

Он подчеркнул, что приоритеты России и Турции очень похожи. «Хочу сказать, что мы никогда не поддерживали санкции, эмбарго, которые применялись по отношению к Российской Федерации. И то, что западные круги хотят этим самым наказать Российскую Федерацию - это неправильно, и мы никогда не поддерживали такое отношение», - сказал он.

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