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Премьер собрал министров и провозгласил главную задачу: «Контроль будет усилен!»
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Премьер собрал министров и провозгласил главную задачу: «Контроль будет усилен!»

Илон Маск опроверг слухи о романе с премьером Италии

фото
20:23 1514

Американский миллиардер и предприниматель Илон Маск опроверг слухи о романе с премьер-министром Италии Джорджей Мелони, возникшие из-за совместного фото на гала-ужине, устроенного Генеральной Ассамблеей ООН.

На изображении видно, как Маск и Мелони улыбаются друг другу. «Это любовь?», — написало издание New York Post.

«...У меня нет никаких романтических отношений с премьер-министром Мелони», — приводит Politico реакцию предпринимателя на сообщения в СМИ.

При этом авторы материала подчеркнули, что между знаменитостями можно было заметить любезный тон в общении. Кроме того, по их словам, Маск часто отпускал комплименты в отношении Мелони.

Как пишет Politico, Маск назвал Мелони человеком, «который внутри еще красивее, чем снаружи». Так предприниматель высказался по случаю вручения Мелони премии Global Citizens Award.

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