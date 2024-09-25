Илон Маск опроверг слухи о романе с премьером Италии

На изображении видно, как Маск и Мелони улыбаются друг другу. «Это любовь?», — написало издание New York Post.

Американский миллиардер и предприниматель Илон Маск опроверг слухи о романе с премьер-министром Италии Джорджей Мелони, возникшие из-за совместного фото на гала-ужине, устроенного Генеральной Ассамблеей ООН.

«...У меня нет никаких романтических отношений с премьер-министром Мелони», — приводит Politico реакцию предпринимателя на сообщения в СМИ.

При этом авторы материала подчеркнули, что между знаменитостями можно было заметить любезный тон в общении. Кроме того, по их словам, Маск часто отпускал комплименты в отношении Мелони.

Как пишет Politico, Маск назвал Мелони человеком, «который внутри еще красивее, чем снаружи». Так предприниматель высказался по случаю вручения Мелони премии Global Citizens Award.