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Украина теряет важный стратегический город

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ВСУ, вероятно, начали выходить из Угледара. Захват россиянами города - лишь вопрос времени, армия РФ продолжает продвигаться на флангах от него. Об этом в комментарии «Суспільне» рассказал соучредитель аналитического проекта Deep State Руслан Микула.

«Противник продолжает штурмовые действия с целью окружения группировки Сил обороны в городе. Враг штурмует район Новоукраинки, пытается выйти на трассу, которая идет с Богоявленки на Угледар. Также тяжелая ситуация у Водяного… Также мы фиксируем продвижение врага в самом городе. Уже есть видео с российскими штурмовиками в окрестностях Угледара. Соответственно, надо понимать, что при такой динамике дальнейшая потеря города - лишь вопрос времени», - сказал Микула.

По его прогнозам, россиянам понадобится от нескольких дней до нескольких недель на полный захват города. Он считает, что после захвата Угледара россияне могут двинуться на север - в направлении Курахово, чтобы окружить город с юга: «… Потому что Курахово - важный город, логистический в том числе».

«Угледар имеет большое стратегическое значение. Он расположен на возвышенности и на стыке двух фронтов — Восточного в Донецкой области и Южного в Запорожской. В 18 км к востоку от города проходят железнодорожные пути, по которым российская армия может перебрасывать войска и технику по линии Донецк-Волноваха и далее на юг», - говорится в публикации BBC.

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