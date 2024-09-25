USD 1.7000
EUR 1.9033
RUB 0.0183
Подписаться на уведомления
Премьер собрал министров и провозгласил главную задачу: «Контроль будет усилен!»
Новость дня
Премьер собрал министров и провозгласил главную задачу: «Контроль будет усилен!»

Азербайджан напомнил Германии: Нет региона «Нагорный Карабах»

20:48 1160

В 2023 году Азербайджан положил конец незаконному военному присутствию Армении в Карабахском регионе и существованию сепаратистского режима. Не существует региона под названием «Нагорный Карабах», говорится в ответе начальника Управления пресс-службы Министерства иностранных дел Азербайджана Айхана Гаджизаде МИД Германии на платформе X.

Представитель МИД Азербайджана напомнил, что конфликт начался 30 лет назад в результате военной агрессии Армении и проведения ею этнических чисток азербайджанцев и завершился после того, как Азербайджан восстановил свою территориальную целостность и суверенитет.

Гаджизаде обратил внимание немецкой стороны, что покинуть регион было желанием жителей армянского происхождения, в то время как азербайджанская сторона отговаривала их от этого.

«Да, сейчас время мира, и я надеюсь, что Армения ответит на добрую волю Азербайджана, откажется от претензий на территории соседних государств не только на словах, но и на деле», - говорится в публикации Гаджизаде.

Самир Нуриев собрал чиновников в Кельбаджаре
Самир Нуриев собрал чиновников в Кельбаджаре фото
21:45 256
Зеленскому ничего не остается, как болеть за Харрис
Зеленскому ничего не остается, как болеть за Харрис главная тема
18:53 2518
Москва столкнулась и с Японией. Но все козыри у японцев
Москва столкнулась и с Японией. Но все козыри у японцев война миров; все еще актуально
13:07 7340
Азербайджанские судьи исчезают в полдень
Азербайджанские судьи исчезают в полдень наши заметки
21:21 919
Украина теряет важный стратегический город
Украина теряет важный стратегический город
20:35 2290
Заявления Зеленского на Генассамблее ООН. Досталось и Китаю с Бразилией
Заявления Зеленского на Генассамблее ООН. Досталось и Китаю с Бразилией
19:45 2051
Израиль готовится к наземной операции в Ливане
Израиль готовится к наземной операции в Ливане новое видео; обновлено 18:59
18:59 3126
Кто ж его посадит, он же доллар?!
Кто ж его посадит, он же доллар?! новый мир – старые порядки
16:09 4341
Премьер собрал министров и провозгласил главную задачу: «Контроль будет усилен!»
Премьер собрал министров и провозгласил главную задачу: «Контроль будет усилен!» сентябрьские тезисы Ильхама Алиева
11:12 8310
Прокурор недоволен приговором Бакинского военного суда
Прокурор недоволен приговором Бакинского военного суда подан протест
18:48 2344
У Соловьёва заговорили о прекращении войны
У Соловьёва заговорили о прекращении войны видео
17:27 5970

ЭТО ВАЖНО

Самир Нуриев собрал чиновников в Кельбаджаре
Самир Нуриев собрал чиновников в Кельбаджаре фото
21:45 256
Зеленскому ничего не остается, как болеть за Харрис
Зеленскому ничего не остается, как болеть за Харрис главная тема
18:53 2518
Москва столкнулась и с Японией. Но все козыри у японцев
Москва столкнулась и с Японией. Но все козыри у японцев война миров; все еще актуально
13:07 7340
Азербайджанские судьи исчезают в полдень
Азербайджанские судьи исчезают в полдень наши заметки
21:21 919
Украина теряет важный стратегический город
Украина теряет важный стратегический город
20:35 2290
Заявления Зеленского на Генассамблее ООН. Досталось и Китаю с Бразилией
Заявления Зеленского на Генассамблее ООН. Досталось и Китаю с Бразилией
19:45 2051
Израиль готовится к наземной операции в Ливане
Израиль готовится к наземной операции в Ливане новое видео; обновлено 18:59
18:59 3126
Кто ж его посадит, он же доллар?!
Кто ж его посадит, он же доллар?! новый мир – старые порядки
16:09 4341
Премьер собрал министров и провозгласил главную задачу: «Контроль будет усилен!»
Премьер собрал министров и провозгласил главную задачу: «Контроль будет усилен!» сентябрьские тезисы Ильхама Алиева
11:12 8310
Прокурор недоволен приговором Бакинского военного суда
Прокурор недоволен приговором Бакинского военного суда подан протест
18:48 2344
У Соловьёва заговорили о прекращении войны
У Соловьёва заговорили о прекращении войны видео
17:27 5970
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться