Азербайджан напомнил Германии: Нет региона «Нагорный Карабах»

В 2023 году Азербайджан положил конец незаконному военному присутствию Армении в Карабахском регионе и существованию сепаратистского режима. Не существует региона под названием «Нагорный Карабах», говорится в ответе начальника Управления пресс-службы Министерства иностранных дел Азербайджана Айхана Гаджизаде МИД Германии на платформе X.

Представитель МИД Азербайджана напомнил, что конфликт начался 30 лет назад в результате военной агрессии Армении и проведения ею этнических чисток азербайджанцев и завершился после того, как Азербайджан восстановил свою территориальную целостность и суверенитет.

Гаджизаде обратил внимание немецкой стороны, что покинуть регион было желанием жителей армянского происхождения, в то время как азербайджанская сторона отговаривала их от этого.

«Да, сейчас время мира, и я надеюсь, что Армения ответит на добрую волю Азербайджана, откажется от претензий на территории соседних государств не только на словах, но и на деле», - говорится в публикации Гаджизаде.