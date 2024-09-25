Матч Азербайджан - Литва перенесен из Баку в Польшу

В связи с проведением в Баку 29-й сессии Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP29) изменено место проведения матчей женской сборной Азербайджана по баскетболу в отборочном турнире чемпионата Европы-2025.

7 ноября наша команда должна была принимать в Баку сборную Польши. Эта игра перенесена в польский город Сосновец. Вместо этого ответная встреча, запланированная на 9 февраля следующего года, состоится в столице Азербайджана.

10 ноября в Баку с азербайджанскими баскетболистками должна была сыграть сборная Литвы. Однако и эта встреча состоится на «Арене Сосновец». Таким образом, сборная Азербайджана два матча подряд проведет в городке на юге Польши.

Также в отборочной группе «С» выступает чемпион Европы сборная Бельгии. Азербайджан уже провел два матча, в которых проиграл в гостях Литве и дома Бельгии. Отборочный турнир завершится в феврале 2025 года.