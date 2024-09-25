Путин уточняет: когда применят ядерное оружие

Президент России Владимир Путин на заседании Совета Безопасности по ядерному сдерживанию заявил о внесении изменений в ядерную доктрину РФ.

«Коммерсант» передает, что в проекте обновленной ядерной доктрины России расширена категория государств и военных союзов, в отношении которых проводится ядерное сдерживание.

Агрессия неядерного государства против России при поддержке ядерного будет рассматриваться как нападение на Россию.

Россия оставляет за собой право применить ядерное оружие в случае агрессии в отношении Беларуси.

Достоверная информация о старте в сторону России средств воздушно-космического нападения повлечет ядерный ответ.

Критическая угроза суверенитету России и обычным оружием будет основанием для ядерного ответа.

Россия обязана учитывать возникновение новых источников военных угроз и рисков для себя и союзников. Уточнение российской военной доктрины выверено и соразмерно угрозам.

Россия в высшей степени ответственно подходит к вопросам ядерного оружия, стремится не допустить расползания ядерных вооружений и их компонентов.