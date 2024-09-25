Путин уточняет: когда применят ядерное оружие
Президент России Владимир Путин на заседании Совета Безопасности по ядерному сдерживанию заявил о внесении изменений в ядерную доктрину РФ.
«Коммерсант» передает, что в проекте обновленной ядерной доктрины России расширена категория государств и военных союзов, в отношении которых проводится ядерное сдерживание.
Агрессия неядерного государства против России при поддержке ядерного будет рассматриваться как нападение на Россию.
Россия оставляет за собой право применить ядерное оружие в случае агрессии в отношении Беларуси.
Достоверная информация о старте в сторону России средств воздушно-космического нападения повлечет ядерный ответ.
Критическая угроза суверенитету России и обычным оружием будет основанием для ядерного ответа.
Россия обязана учитывать возникновение новых источников военных угроз и рисков для себя и союзников. Уточнение российской военной доктрины выверено и соразмерно угрозам.
Россия в высшей степени ответственно подходит к вопросам ядерного оружия, стремится не допустить расползания ядерных вооружений и их компонентов.