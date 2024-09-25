Азербайджанские судьи исчезают в полдень
В целях облегчения доступа граждан к информации о судебной системе был создан «Единый судебный портал», однако данные о судьях уже длительное время удалены с этого ресурса. Хотя через портал по-прежнему можно получить информацию о структуре судов, их типах, юрисдикции, адресах и способах связи – почтовые и электронные адреса, номера телефонов, а также сведения о численности судей, исчезновение данных о самих судьях вызывает вопросы.
Известный юрист Акрам Гасанов считает, что удаление информации о судьях с портала не является случайным. В комментарии для haqqin.az он отметил, что данная информация была удалена более года назад.
«Выявилось, что некоторые судьи не имели необходимого стажа, предусмотренного законом для их назначения; у других юридическое образование оказалось вторым высшим. А некоторые одновременно работали в Азербайджане и якобы получали образование за границей. Это вызывало многочисленные вопросы и становилось предметом общественного обсуждения. Мы знаем, что второе образование зачастую является лишь формальностью, то есть простым получением диплома. Я предполагаю, что именно эти случаи стали причиной удаления данных с портала. Однако сам по себе этот факт — отрицательное явление, поскольку судебная система должна быть полностью прозрачной. Это же — отсутствие прозрачности», — считает юрист.
Известный адвокат Джавад Джавадов в комментарии для haqqin.az сообщил, что фотографии судей, вынесших определенные решения, стали распространяться в социальных сетях и вызвали бурные обсуждения: «Насколько мне известно, данный вопрос обсуждался в Ассоциации судей, было проведено анонимное голосование. Большинство судей выступили против публикации их фотографий и личных данных в открытом доступе. По этой причине информация была удалена».
Адвокат также отметил, что уверенные в себе судьи не беспокоятся по поводу подобных ситуаций: «Среди моих друзей много судей. Они уверены в себе и не видят необходимости что-либо скрывать».
Мы обратились в Судебно-правовой совет с вопросом о причинах удаления данных о судьях с «Единого судебного портала». В ответе для haqqin.az было разъяснено, что при создании портала, направленного на обеспечение прозрачности судебной системы и доступности судов для граждан, была включена информация об образовании судей, их предыдущих местах работы, а также фотографии. Однако открытыми данными «начали злоупотреблять стороны судебных процессов и иные лица для оказания субъективного давления на судей и, в целом, на правосудие». Нередко стороны, недовольные решением суда, вместо подачи апелляции, размещали в медиа и социальных сетях фотографии судей и их личные данные, сопровождая это оскорбительными высказываниями, что подрывало объективность правосудия и нарушало права судей на честь, достоинство, независимость и неприкосновенность, гарантированные законом.
«Хотим обратить внимание, что в нашей стране любое вмешательство в правосудие или его воспрепятствование карается по уголовному законодательству. Этот подход также широко применяется в международной практике. В большинстве зарубежных стран подобные действия влекут уголовную ответственность. Именно по этой причине Судебно-правовой совет счел целесообразным прекратить публикацию данных о судьях на открытом информационном ресурсе для предотвращения вмешательства в их деятельность», — сообщили в ведомстве.
Также было отмечено, что прекращение публикации данных о судьях на открытых интернет-ресурсах «никак не ограничило возможности средств массовой информации и общества в целом получать информацию о судебной деятельности». На указанном портале по-прежнему доступны подробные сведения о всех судах страны, их территориальной юрисдикции, адресах, контактных номерах, а также списки судей, работающих в каждом из них. Граждане, создавшие личный кабинет на портале, могут оперативно получать информацию обо всех своих судебных делах.