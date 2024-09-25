Азербайджанские судьи исчезают в полдень

В целях облегчения доступа граждан к информации о судебной системе был создан «Единый судебный портал», однако данные о судьях уже длительное время удалены с этого ресурса. Хотя через портал по-прежнему можно получить информацию о структуре судов, их типах, юрисдикции, адресах и способах связи – почтовые и электронные адреса, номера телефонов, а также сведения о численности судей, исчезновение данных о самих судьях вызывает вопросы. Известный юрист Акрам Гасанов считает, что удаление информации о судьях с портала не является случайным. В комментарии для haqqin.az он отметил, что данная информация была удалена более года назад.

«Выявилось, что некоторые судьи не имели необходимого стажа, предусмотренного законом для их назначения; у других юридическое образование оказалось вторым высшим. А некоторые одновременно работали в Азербайджане и якобы получали образование за границей. Это вызывало многочисленные вопросы и становилось предметом общественного обсуждения. Мы знаем, что второе образование зачастую является лишь формальностью, то есть простым получением диплома. Я предполагаю, что именно эти случаи стали причиной удаления данных с портала. Однако сам по себе этот факт — отрицательное явление, поскольку судебная система должна быть полностью прозрачной. Это же — отсутствие прозрачности», — считает юрист. Известный адвокат Джавад Джавадов в комментарии для haqqin.az сообщил, что фотографии судей, вынесших определенные решения, стали распространяться в социальных сетях и вызвали бурные обсуждения: «Насколько мне известно, данный вопрос обсуждался в Ассоциации судей, было проведено анонимное голосование. Большинство судей выступили против публикации их фотографий и личных данных в открытом доступе. По этой причине информация была удалена». Адвокат также отметил, что уверенные в себе судьи не беспокоятся по поводу подобных ситуаций: «Среди моих друзей много судей. Они уверены в себе и не видят необходимости что-либо скрывать».