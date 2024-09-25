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Премьер собрал министров и провозгласил главную задачу: «Контроль будет усилен!»

Русские сбросили авиабомбы на центр Краматорска: десятки жертв

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21:30 614

Вооруженные силы РФ сбросили две управляемые авиабомбы на центр Краматорска Донецкой области Украины, сообщил 25 сентября глава областной военной администрации Вадим Филашкин.

Армия РФ использовала две бомбы «ФАБ-250», сообщили в офисе Генпрокуратуры Украины.

По последним данным, в результате атаки два человека погибли и 19 получили ранения. Среди пострадавших — трое детей.

В результате обстрела повреждены два многоэтажных дома. В них выбиты окна, двери, разрушены балконы, сообщили в украинской прокуратуре. Также повреждения получили магазины и автомобили. Поисково-спасательная операция продолжается. Под завалами, как предполагают власти, могут находиться люди.

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