Самир Нуриев собрал чиновников в Кельбаджаре

Под председательством руководителя Администрации президента Азербайджанской Республики и Координационного штаба по централизованному решению вопросов на освобожденных от оккупации территориях Азербайджана Самира Нуриева в городе Кельбаджар состоялось очередное заседание штаба. АзерТАдж передает, что Самир Нуриев напомнил, что в сентябре произошел ряд знаменательных событий в истории Азербайджана, а именно в результате антитеррористической операции, проведенной в Карабахе 19-20 сентября прошлого года, был полностью восстановлен государственный суверенитет Азербайджана. Было отмечено, что в канун годовщины этого исторического дня глава государства учредил День государственного суверенитета Азербайджанской Республики, который будет отмечаться ежегодно 20 сентября.

На заседании с глубоким уважением была почтена светлая память всех шехидов, отдавших жизнь в борьбе за территориальную целостность Азербайджана, до внимания участников доведено, что Победа в 44-дневной Отечественной войне, начавшейся 27 сентября 2020 года, положила конец несправедливому историческому процессу, начавшемуся в далеком прошлом, открыла путь к окончательному возвращению на земли Азербайджана их истинных хозяев.

Руководитель штаба сказал, что сегодня под руководством президента Азербайджана Ильхама Алиева все освобожденные от оккупации территории переживают период большого созидания и восстановления. На основании утвержденной главой государства «I Государственной программы Великого возвращения на освобожденные от оккупации территории Азербайджанской Республики» по всем приоритетным направлениям проводится многогранная работа с целью достижения всестороннего развития освобожденных от оккупации территорий. Было отмечено, что осуществляется ряд мер, направленных на создание на освобожденных от оккупации территориях современной и эффективной производственной, торговой и обслуживающей инфраструктуры, реализацию промышленного потенциала, стимулирование предпринимательской деятельности, в том числе финансирование инвестиционных проектов, обеспечение госгарантий по кредитам, предоставленным субъектам предпринимательства, и субсидирование кредитных процентов. Было отмечено, что всего лишь за 3 года Агдамский промышленный парк вышел на второе место среди промышленных парков Азербайджана по числу резидентов.