USD 1.7000
EUR 1.9033
RUB 0.0183
Подписаться на уведомления
Премьер собрал министров и провозгласил главную задачу: «Контроль будет усилен!»
Новость дня
Премьер собрал министров и провозгласил главную задачу: «Контроль будет усилен!»

Самир Нуриев собрал чиновников в Кельбаджаре

фото
21:45 268

Под председательством руководителя Администрации президента Азербайджанской Республики и Координационного штаба по централизованному решению вопросов на освобожденных от оккупации территориях Азербайджана Самира Нуриева в городе Кельбаджар состоялось очередное заседание штаба.

АзерТАдж передает, что Самир Нуриев напомнил, что в сентябре произошел ряд знаменательных событий в истории Азербайджана, а именно в результате антитеррористической операции, проведенной в Карабахе 19-20 сентября прошлого года, был полностью восстановлен государственный суверенитет Азербайджана. Было отмечено, что в канун годовщины этого исторического дня глава государства учредил День государственного суверенитета Азербайджанской Республики, который будет отмечаться ежегодно 20 сентября.

На заседании с глубоким уважением была почтена светлая память всех шехидов, отдавших жизнь в борьбе за территориальную целостность Азербайджана, до внимания участников доведено, что Победа в 44-дневной Отечественной войне, начавшейся 27 сентября 2020 года, положила конец несправедливому историческому процессу, начавшемуся в далеком прошлом, открыла путь к окончательному возвращению на земли Азербайджана их истинных хозяев.

Руководитель штаба сказал, что сегодня под руководством президента Азербайджана Ильхама Алиева все освобожденные от оккупации территории переживают период большого созидания и восстановления. На основании утвержденной главой государства «I Государственной программы Великого возвращения на освобожденные от оккупации территории Азербайджанской Республики» по всем приоритетным направлениям проводится многогранная работа с целью достижения всестороннего развития освобожденных от оккупации территорий.

Было отмечено, что осуществляется ряд мер, направленных на создание на освобожденных от оккупации территориях современной и эффективной производственной, торговой и обслуживающей инфраструктуры, реализацию промышленного потенциала, стимулирование предпринимательской деятельности, в том числе финансирование инвестиционных проектов, обеспечение госгарантий по кредитам, предоставленным субъектам предпринимательства, и субсидирование кредитных процентов. Было отмечено, что всего лишь за 3 года Агдамский промышленный парк вышел на второе место среди промышленных парков Азербайджана по числу резидентов.

Наряду с этим, было подчеркнуто, что для достижения устойчивого расселения особое внимание уделяется вопросам комплексного решения вопросов занятости бывших вынужденных переселенцев и обеспечения их постоянной экономической активности.

Затем в соответствии с повесткой дня заседания были заслушаны доклады о деятельности Межведомственного центра Координационного штаба, исполнении «I Государственной программы Великого возвращения на освобожденные от оккупации территории Азербайджанской Республики», обеспечении занятости и устойчивого расселения населения, создании транспортной инфраструктуры на территориях, а также работе, проводимой в области восстановления и развития туризма в регионе. Кроме того, была предоставлена информация о работе, проделанной и запланированной специальным представительством президента Азербайджанской Республики в Кельбаджарском районе.

В заключение заседания были даны соответствующие поручения, вытекающие из задач, поставленных президентом Азербайджанской Республики перед Координационным штабом. В рамках поездки состоялось ознакомление с соответствующей работой, проделанной на территории Кельбаджарского района, проведен осмотр ряда объектов.

Самир Нуриев собрал чиновников в Кельбаджаре
Самир Нуриев собрал чиновников в Кельбаджаре фото
21:45 269
Зеленскому ничего не остается, как болеть за Харрис
Зеленскому ничего не остается, как болеть за Харрис главная тема
18:53 2521
Москва столкнулась и с Японией. Но все козыри у японцев
Москва столкнулась и с Японией. Но все козыри у японцев война миров; все еще актуально
13:07 7341
Азербайджанские судьи исчезают в полдень
Азербайджанские судьи исчезают в полдень наши заметки
21:21 930
Украина теряет важный стратегический город
Украина теряет важный стратегический город
20:35 2300
Заявления Зеленского на Генассамблее ООН. Досталось и Китаю с Бразилией
Заявления Зеленского на Генассамблее ООН. Досталось и Китаю с Бразилией
19:45 2058
Израиль готовится к наземной операции в Ливане
Израиль готовится к наземной операции в Ливане новое видео; обновлено 18:59
18:59 3129
Кто ж его посадит, он же доллар?!
Кто ж его посадит, он же доллар?! новый мир – старые порядки
16:09 4342
Премьер собрал министров и провозгласил главную задачу: «Контроль будет усилен!»
Премьер собрал министров и провозгласил главную задачу: «Контроль будет усилен!» сентябрьские тезисы Ильхама Алиева
11:12 8314
Прокурор недоволен приговором Бакинского военного суда
Прокурор недоволен приговором Бакинского военного суда подан протест
18:48 2351
У Соловьёва заговорили о прекращении войны
У Соловьёва заговорили о прекращении войны видео
17:27 5974

ЭТО ВАЖНО

Самир Нуриев собрал чиновников в Кельбаджаре
Самир Нуриев собрал чиновников в Кельбаджаре фото
21:45 269
Зеленскому ничего не остается, как болеть за Харрис
Зеленскому ничего не остается, как болеть за Харрис главная тема
18:53 2521
Москва столкнулась и с Японией. Но все козыри у японцев
Москва столкнулась и с Японией. Но все козыри у японцев война миров; все еще актуально
13:07 7341
Азербайджанские судьи исчезают в полдень
Азербайджанские судьи исчезают в полдень наши заметки
21:21 930
Украина теряет важный стратегический город
Украина теряет важный стратегический город
20:35 2300
Заявления Зеленского на Генассамблее ООН. Досталось и Китаю с Бразилией
Заявления Зеленского на Генассамблее ООН. Досталось и Китаю с Бразилией
19:45 2058
Израиль готовится к наземной операции в Ливане
Израиль готовится к наземной операции в Ливане новое видео; обновлено 18:59
18:59 3129
Кто ж его посадит, он же доллар?!
Кто ж его посадит, он же доллар?! новый мир – старые порядки
16:09 4342
Премьер собрал министров и провозгласил главную задачу: «Контроль будет усилен!»
Премьер собрал министров и провозгласил главную задачу: «Контроль будет усилен!» сентябрьские тезисы Ильхама Алиева
11:12 8314
Прокурор недоволен приговором Бакинского военного суда
Прокурор недоволен приговором Бакинского военного суда подан протест
18:48 2351
У Соловьёва заговорили о прекращении войны
У Соловьёва заговорили о прекращении войны видео
17:27 5974
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться