Самир Нуриев собрал чиновников в Кельбаджаре
Под председательством руководителя Администрации президента Азербайджанской Республики и Координационного штаба по централизованному решению вопросов на освобожденных от оккупации территориях Азербайджана Самира Нуриева в городе Кельбаджар состоялось очередное заседание штаба.
АзерТАдж передает, что Самир Нуриев напомнил, что в сентябре произошел ряд знаменательных событий в истории Азербайджана, а именно в результате антитеррористической операции, проведенной в Карабахе 19-20 сентября прошлого года, был полностью восстановлен государственный суверенитет Азербайджана. Было отмечено, что в канун годовщины этого исторического дня глава государства учредил День государственного суверенитета Азербайджанской Республики, который будет отмечаться ежегодно 20 сентября.
На заседании с глубоким уважением была почтена светлая память всех шехидов, отдавших жизнь в борьбе за территориальную целостность Азербайджана, до внимания участников доведено, что Победа в 44-дневной Отечественной войне, начавшейся 27 сентября 2020 года, положила конец несправедливому историческому процессу, начавшемуся в далеком прошлом, открыла путь к окончательному возвращению на земли Азербайджана их истинных хозяев.
Руководитель штаба сказал, что сегодня под руководством президента Азербайджана Ильхама Алиева все освобожденные от оккупации территории переживают период большого созидания и восстановления. На основании утвержденной главой государства «I Государственной программы Великого возвращения на освобожденные от оккупации территории Азербайджанской Республики» по всем приоритетным направлениям проводится многогранная работа с целью достижения всестороннего развития освобожденных от оккупации территорий.
Было отмечено, что осуществляется ряд мер, направленных на создание на освобожденных от оккупации территориях современной и эффективной производственной, торговой и обслуживающей инфраструктуры, реализацию промышленного потенциала, стимулирование предпринимательской деятельности, в том числе финансирование инвестиционных проектов, обеспечение госгарантий по кредитам, предоставленным субъектам предпринимательства, и субсидирование кредитных процентов. Было отмечено, что всего лишь за 3 года Агдамский промышленный парк вышел на второе место среди промышленных парков Азербайджана по числу резидентов.
Наряду с этим, было подчеркнуто, что для достижения устойчивого расселения особое внимание уделяется вопросам комплексного решения вопросов занятости бывших вынужденных переселенцев и обеспечения их постоянной экономической активности.
Затем в соответствии с повесткой дня заседания были заслушаны доклады о деятельности Межведомственного центра Координационного штаба, исполнении «I Государственной программы Великого возвращения на освобожденные от оккупации территории Азербайджанской Республики», обеспечении занятости и устойчивого расселения населения, создании транспортной инфраструктуры на территориях, а также работе, проводимой в области восстановления и развития туризма в регионе. Кроме того, была предоставлена информация о работе, проделанной и запланированной специальным представительством президента Азербайджанской Республики в Кельбаджарском районе.
В заключение заседания были даны соответствующие поручения, вытекающие из задач, поставленных президентом Азербайджанской Республики перед Координационным штабом. В рамках поездки состоялось ознакомление с соответствующей работой, проделанной на территории Кельбаджарского района, проведен осмотр ряда объектов.