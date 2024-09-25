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Премьер собрал министров и провозгласил главную задачу: «Контроль будет усилен!»
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Премьер собрал министров и провозгласил главную задачу: «Контроль будет усилен!»

Байден не исключает большой войны

21:51 188

Президент США Джо Байден допустил возможность полномасштабной войны на Ближнем Востоке. Соответствующее заявление он сделал в интервью телекомпании ABC.

«Полномасштабная война возможна, но я считаю, что сохраняется возможность. Мы по-прежнему можем добиться урегулирования, которое коренным образом изменит весь регион», - заявил американский лидер.

По его мнению, «арабский мир хочет урегулирования». «Они готовы пойти на сделку с Израилем, если Израиль изменит некоторые свои подходы», - отметил Байден.

«В конечном счете необходимо двухгосударственное решение [палестино-израильского конфликта]. Это должно произойти. Есть способ и возможность достичь этого», - подчеркнул глава Белого дома.

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