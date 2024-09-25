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Переговоры Израиля и «Хезболлы» «подают надежды»

22:06 636

На переговорах о прекращении огня между движением «Хезболла» и Израилем удалось достичь продвижения, сообщает ливанский телеканал LBCI со ссылкой на источники, добавив, что переговоры идут при посредничестве спецпосланника США по Ливану Амоса Хохштейна.

По словам источников, переговоры «подают надежды», и результаты могут стать известны в четверг утром.

Хотя достигнутый на данный момент успех обнадеживает, урегулирование конфликта будет в значительной степени зависеть от действий, которые обе стороны предпримут в ближайшие часы, и от развития ситуации на местах, подчеркивает LBCI.

Ранее Axios со ссылкой на ряд источников сообщил, что администрация США работает над новой дипломатической инициативой, которая должна остановить обмен ударами между Израилем и «Хезболлой», а также возобновить переговоры о прекращении огня в секторе Газа.

По словам собеседников издания, дискуссии на эту тему начались 23 сентября после телефонного разговора советника президента США по нацбезопасности Джейка Салливана и министра по стратегическим вопросам Израиля Рона Дермера. Неназванный представитель израильских властей добавил, что премьер Израиля Биньямин Нетаньяху дал добро на работу над инициативой. В течение двух дней США обсуждали ее с Израилем, Ливаном, Францией и несколькими арабскими государствами. 25 сентября спикер ливанского парламента Набих Берри выступил с утверждением, что следующие 24 часа станут решающими для дипломатических попыток избежать разрастания конфликта.

В то же время арабская новостная служба телеканала Sky News сообщила, что спикер парламента Ливана Набих Берри продвигает инициативу по снижению напряженности на границе с Израилем, предусматривающую приостановку боевых действий на четыре недели. Согласно инициативе Набиха Берри, четыре недели затишья позволят американскому посреднику Амосу Хохштейну провести переговоры с Израилем и Ливаном и достичь соглашения. В окружении Биньямина Нетаньяху отрицают факт ведения переговоров с «Хезболлой» о временном прекращении огня.

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