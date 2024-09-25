Переговоры Израиля и «Хезболлы» «подают надежды»

На переговорах о прекращении огня между движением «Хезболла» и Израилем удалось достичь продвижения, сообщает ливанский телеканал LBCI со ссылкой на источники, добавив, что переговоры идут при посредничестве спецпосланника США по Ливану Амоса Хохштейна.

По словам источников, переговоры «подают надежды», и результаты могут стать известны в четверг утром.

Хотя достигнутый на данный момент успех обнадеживает, урегулирование конфликта будет в значительной степени зависеть от действий, которые обе стороны предпримут в ближайшие часы, и от развития ситуации на местах, подчеркивает LBCI.