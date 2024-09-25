МИД обратился к гражданам Азербайджана в Израиле и Ливане

Министерство иностранных дел Азербайджана призвало граждан не посещать приграничные с Ливаном территории Израиля в связи с напряженностью между этими двумя странами. Об этом говорится в обращении азербайджанского внешнеполитического ведомства.

«В связи с напряженной ситуацией в области безопасности между Ливаном и Израилем обращаем внимание на важность строгого соблюдения предупреждений о поездках, сделанных Министерством иностранных дел Азербайджана 3 и 5 августа 2024 года соответственно.

Кроме того, в связи с объявлением особого положения на территории Израиля рекомендуем нашим гражданам не посещать территории Израиля вблизи ливанской границы и действовать в соответствии с инструкциями по безопасности, предоставленными местными властями», - отмечается в обращении.

Контакты:

посольство Азербайджана в Израиле

[email protected]

+972 50 356 95 82;

посольство Азербайджана в Ливане

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+961 4 922 066.