МИД обратился к гражданам Азербайджана в Израиле и Ливане
Министерство иностранных дел Азербайджана призвало граждан не посещать приграничные с Ливаном территории Израиля в связи с напряженностью между этими двумя странами. Об этом говорится в обращении азербайджанского внешнеполитического ведомства.
«В связи с напряженной ситуацией в области безопасности между Ливаном и Израилем обращаем внимание на важность строгого соблюдения предупреждений о поездках, сделанных Министерством иностранных дел Азербайджана 3 и 5 августа 2024 года соответственно.
Кроме того, в связи с объявлением особого положения на территории Израиля рекомендуем нашим гражданам не посещать территории Израиля вблизи ливанской границы и действовать в соответствии с инструкциями по безопасности, предоставленными местными властями», - отмечается в обращении.
Контакты:
посольство Азербайджана в Израиле
+972 50 356 95 82;
посольство Азербайджана в Ливане
+961 4 922 066.