Гурбан Гурбанов о матче с «Тоттенхэмом» и поражении со счетом 2:9

«Нет особой нужды много говорить о сопернике, - говорит Гурбан Гурбанов. - Будем играть против команды, выступающей в самом сильном национальном чемпионате в мире. «Тоттенхэм» всегда был среди лидеров английской Премьер-лиги.

Можно сказать, что мы к игре готовы. Постараемся завтра сыграть правильно, аккуратно, дисциплинированно. Для нас это будет большой опыт. Для наших игроков очень важно играть на таком стадионе, при таком скоплении зрителей. Надеюсь, завтра покажем хорошую игру, отдав все силы.

В 2015 году мы проиграли в Лондоне «Тоттенхэму» со счетом 1:3. Я хорошо помню ту игру. У них и тогда была хорошая команда, хороший главный тренер. А сейчас футбол более скоростной. Особенно после прихода нового главного тренера (австралийский грек Ангелос Постекоглу - Ред.) «Тоттенхэм», возможно, одна из самых скоростных и прессингующих команд Премьер-лиги. Сейчас эта совсем другая команда, нежели была девять лет назад. У нее абсолютно иная философия игры.

Изучив соперника, могу ли я раскрыть какой-то секрет? Особого секрета нет. Вернее, у «Тоттенхэма» много секретов. У них секретов больше, чем у нас (улыбается)».

Далее Гурбана Гурбанова спросили о разгромном поражении со счетом 2:9 загребского «Динамо» в 1-м туре Лиги чемпионов от немецкой «Баварии». Напомним, именно хорваты преградили путь «Карабаху» в основную стадию ЛЧ.

«После крупного поражения «Динамо» как вы относитесь к разговорам о том, что хорошо, что «Карабах» не попал в Лигу чемпионов?», - спросили у главного тренера.

«Я считаю, что уже поздно думать об этом, - отвечает Гурбанов. - Могу сказать, что сегодня 60-70 процентов участников Лиги Европы не отличаются по силе от команд из Лиги чемпионов. Эти команды вполне могли сыграть и в Лиге чемпионов.

Я об этом не думаю и думать не хочу. Если мы сегодня играем в Лиге Европы, то неправильно рассуждать об этом.

Как было бы если бы мы попали в Лигу чемпионов… Хорошо, что не попали… Мы не должны строить свою работу, опираясь на подобные суждения. Мы в любом турнире хотим быть на высоте, достойно выступать.

Что касается крупного поражения загребского «Динамо», то в мировом футболе такое часто бывает. Футбол сегодня развивается иначе. И вероятность того, что такие большие клубы, как «Бавария», могут крупно обыграть такие команды, как наша, весьма велика».

Яссин Бензиа:

«Мы приехали сюда показать наш футбол, представить Азербайджан. Завтра нас ждет большая игра. Но мы готовы играть на таком уровне. Надеюсь, добьемся хорошего результата».