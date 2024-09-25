Беспилотники атаковали израильский порт Эйлат

Первый дрон был сбит, второй взорвался в порту, причинив легкие ранения двум гражданам. Портовому зданию причинен ущерб.

Пресс-секретарь ЦАХАЛ Даниэль Хагари подтвердил, что два БПЛА проникли в воздушное пространство Израиля с востока. Один из них был перехвачен системой ПВО, установленной на корвете «Саар-5». Второй дрон упал в районе порта. ЦАХАЛ проверяет, почему не был сбит второй дрон.

Ливанский канал «Аль-Маядин» сообщил со ссылкой на иракские источники, что дроны были запущены проиранским вооруженным формированием.

Израильские СМИ отмечают, что впервые иранским прокси удалось поразить портовый комплекс в Эйлате.