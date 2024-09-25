Беспилотники атаковали израильский порт Эйлат
Израильский город Эйлат подвергся вечером атаке беспилотников-камикадзе, прилетевших с востока, передают израильские СМИ.
Первый дрон был сбит, второй взорвался в порту, причинив легкие ранения двум гражданам. Портовому зданию причинен ущерб.
עוד תיעוד מהפגיעה בשטח אילת pic.twitter.com/3ihAbxcP8a— ישראל היום (@IsraelHayomHeb) September 25, 2024
פצוע בפגיעה בנמל אילת@Itsik_zuarets— כאן חדשות (@kann_news) September 25, 2024
(צילום 27א') pic.twitter.com/4PoDcwyKe7
Пресс-секретарь ЦАХАЛ Даниэль Хагари подтвердил, что два БПЛА проникли в воздушное пространство Израиля с востока. Один из них был перехвачен системой ПВО, установленной на корвете «Саар-5». Второй дрон упал в районе порта. ЦАХАЛ проверяет, почему не был сбит второй дрон.
Ливанский канал «Аль-Маядин» сообщил со ссылкой на иракские источники, что дроны были запущены проиранским вооруженным формированием.
Израильские СМИ отмечают, что впервые иранским прокси удалось поразить портовый комплекс в Эйлате.