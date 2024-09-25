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«Армянская схема», или Как люксовые автомобили попадают в Россию

Илькин Шафиев, обозреватель haqqin.az
22:55 1360

В ходе расследования, проведенного британским телеканалом Sky News, была выявлена сложная схема с участием Армении, посредством которой в Россию в обход санкций поступают люксовые автомобили западного производства.

Как утверждают британские тележурналисты, в этом «бизнесе» участвуют несколько групп, одна из которых доставляет на пограничный пункт «Верхний Ларс», что на границе Грузии с Россией, автомобили либо из автосалонов Тбилиси, либо прямо из портов Поти или Батуми. Здесь машины оставляют на несколько дней, пока оформляется соответствующая документация.

Британские журналисты выявили сложную схему с участием Армении, посредством которой в Россию в обход санкций поступают люксовые автомобили западного производства

Дело в том, что после введения Евросоюзом антироссийских санкций Грузия, соответственно, ввела запрет на отправку автомобилей в Россию. Но, как выяснилось, существуют «некоторые способы» перевозки автомобилей через границу.

В соответствии с одним из них, надо зарегистрировать и оформить машины, предназначенные для ввоза в Россию, в… Армении, где им присвоят транзитные регистрационные номера и соответствующим образом «подготовят» к дальнейшему путешествию. После того, как «армянские» документы поступают на таможню «Верхний Ларс», граждане Грузии без каких-либо проблем пересекают границу России на люксовых автомобилях, которые, вдобавок, не фигурируют в данных российских таможенников.

Таким образом, утверждают журналисты Sky News, человека, переправляющего в Россию автомобиль с армянскими номерами, практически невозможно обвинить в нарушении санкционного режима.

После введения Евросоюзом антироссийских санкций Грузия ввела запрет на отправку автомобилей в Россию. Но существуют «некоторые способы» перевозки автомобилей через границу

Отмечается, что именно так в Россию попадают дорогие модели BMW, Lexus, Mercedes, Range Rover, Porsche и Lamborghini.

Напомним в этой связи, что несколько месяцев назад все тот же Sky News пытался связать резкий рост экспорта в Азербайджан автомобилей Land Rover с их последующей перепродажей в Россию. Однако фактов, доказывавших нарушение санкций Евросоюза, британские тележурналисты так и не представили. Ну а позднее выяснилось, что возросший в последние два года импорт произведенного в Великобритании люксового бренда объяснялся ростом покупательной способности определенной группы населения Азербайджана.

Вскрыв же одну из «серых» схем транспортировки люксовых автомобилей в Россию, британский телеканал доказал, что стремительный рост товарооборота между Арменией и Россией напрямую связан с тем, что значительная часть подсанкционных товаров попадает на территорию РФ с помощью армянских компаний-посредников.

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