«Армянская схема», или Как люксовые автомобили попадают в Россию

В ходе расследования, проведенного британским телеканалом Sky News, была выявлена сложная схема с участием Армении, посредством которой в Россию в обход санкций поступают люксовые автомобили западного производства. Как утверждают британские тележурналисты, в этом «бизнесе» участвуют несколько групп, одна из которых доставляет на пограничный пункт «Верхний Ларс», что на границе Грузии с Россией, автомобили либо из автосалонов Тбилиси, либо прямо из портов Поти или Батуми. Здесь машины оставляют на несколько дней, пока оформляется соответствующая документация.

Дело в том, что после введения Евросоюзом антироссийских санкций Грузия, соответственно, ввела запрет на отправку автомобилей в Россию. Но, как выяснилось, существуют «некоторые способы» перевозки автомобилей через границу. В соответствии с одним из них, надо зарегистрировать и оформить машины, предназначенные для ввоза в Россию, в… Армении, где им присвоят транзитные регистрационные номера и соответствующим образом «подготовят» к дальнейшему путешествию. После того, как «армянские» документы поступают на таможню «Верхний Ларс», граждане Грузии без каких-либо проблем пересекают границу России на люксовых автомобилях, которые, вдобавок, не фигурируют в данных российских таможенников. Таким образом, утверждают журналисты Sky News, человека, переправляющего в Россию автомобиль с армянскими номерами, практически невозможно обвинить в нарушении санкционного режима.