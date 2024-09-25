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Макрон дал слово Украине

22:59 878

Париж продолжит поддерживать Киев и поставлять ему военное снаряжение, необходимое для обороны, заявил президент Франции Эммануэль Макрон, выступая на общеполитической дискуссии 79-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.

«Франция продолжит делать все возможное, чтобы Украина держалась, - сказал он. - Париж вместе с ближайшими союзниками продолжит поставлять ей снаряжение, необходимое для обороны».

По его словам, «Франция объединит свои усилия со всеми искренними партнерами, чтобы построить прочный мир для Украины и Европы».

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