Макрон дал слово Украине

Париж продолжит поддерживать Киев и поставлять ему военное снаряжение, необходимое для обороны, заявил президент Франции Эммануэль Макрон, выступая на общеполитической дискуссии 79-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.

«Франция продолжит делать все возможное, чтобы Украина держалась, - сказал он. - Париж вместе с ближайшими союзниками продолжит поставлять ей снаряжение, необходимое для обороны».

По его словам, «Франция объединит свои усилия со всеми искренними партнерами, чтобы построить прочный мир для Украины и Европы».