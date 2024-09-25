Десятки американских военных прибыли на Кипр

Десятки американских военных направлены на Кипр на фоне эскалации напряженности между Израилем и ливанским движением «Хезболла». Об этом сообщил телеканал CNN.

Отмечается, что военнослужащие готовятся к реагированию на целый ряд непредвиденных обстоятельств, в том числе к возможной эвакуации граждан США из Ливана в случае начала полномасштабной войны.

Как отмечает телеканал, Кипр сыграл ключевую роль в оказании помощи в эвакуации иностранных граждан из Ливана во время войны Израиля с «Хезболлой» в 2006 году.