USD 1.7000
EUR 1.9033
RUB 0.0183
Подписаться на уведомления
Премьер собрал министров и провозгласил главную задачу: «Контроль будет усилен!»
Новость дня
Премьер собрал министров и провозгласил главную задачу: «Контроль будет усилен!»

Десятки американских военных прибыли на Кипр

23:07 441

Десятки американских военных направлены на Кипр на фоне эскалации напряженности между Израилем и ливанским движением «Хезболла». Об этом сообщил телеканал CNN.

Отмечается, что военнослужащие готовятся к реагированию на целый ряд непредвиденных обстоятельств, в том числе к возможной эвакуации граждан США из Ливана в случае начала полномасштабной войны.

Как отмечает телеканал, Кипр сыграл ключевую роль в оказании помощи в эвакуации иностранных граждан из Ливана во время войны Израиля с «Хезболлой» в 2006 году.

Путин уточняет: когда применят ядерное оружие
Путин уточняет: когда применят ядерное оружие
21:05 4760
Санкции провалились... В портах Европы танкеры с российской нефтью
Санкции провалились... В портах Европы танкеры с российской нефтью наш обзор; все еще актуально
14:11 5228
Беспилотники атаковали израильский порт Эйлат
Беспилотники атаковали израильский порт Эйлат видео
22:34 1304
Гурбан Гурбанов о матче с «Тоттенхэмом» и поражении со счетом 2:9
Гурбан Гурбанов о матче с «Тоттенхэмом» и поражении со счетом 2:9
22:21 2624
Самир Нуриев собрал чиновников в Кельбаджаре
Самир Нуриев собрал чиновников в Кельбаджаре фото
21:45 1663
Зеленскому ничего не остается, как болеть за Харрис
Зеленскому ничего не остается, как болеть за Харрис главная тема
18:53 3166
Москва столкнулась и с Японией. Но все козыри у японцев
Москва столкнулась и с Японией. Но все козыри у японцев война миров; все еще актуально
13:07 7852
Азербайджанские судьи исчезают в полдень
Азербайджанские судьи исчезают в полдень наши заметки
21:21 2610
Украина теряет важный стратегический город
Украина теряет важный стратегический город
20:35 3930
Заявления Зеленского на Генассамблее ООН. Досталось и Китаю с Бразилией
Заявления Зеленского на Генассамблее ООН. Досталось и Китаю с Бразилией
19:45 2767
Израиль готовится к наземной операции в Ливане
Израиль готовится к наземной операции в Ливане новое видео; обновлено 18:59
18:59 3435

ЭТО ВАЖНО

Путин уточняет: когда применят ядерное оружие
Путин уточняет: когда применят ядерное оружие
21:05 4760
Санкции провалились... В портах Европы танкеры с российской нефтью
Санкции провалились... В портах Европы танкеры с российской нефтью наш обзор; все еще актуально
14:11 5228
Беспилотники атаковали израильский порт Эйлат
Беспилотники атаковали израильский порт Эйлат видео
22:34 1304
Гурбан Гурбанов о матче с «Тоттенхэмом» и поражении со счетом 2:9
Гурбан Гурбанов о матче с «Тоттенхэмом» и поражении со счетом 2:9
22:21 2624
Самир Нуриев собрал чиновников в Кельбаджаре
Самир Нуриев собрал чиновников в Кельбаджаре фото
21:45 1663
Зеленскому ничего не остается, как болеть за Харрис
Зеленскому ничего не остается, как болеть за Харрис главная тема
18:53 3166
Москва столкнулась и с Японией. Но все козыри у японцев
Москва столкнулась и с Японией. Но все козыри у японцев война миров; все еще актуально
13:07 7852
Азербайджанские судьи исчезают в полдень
Азербайджанские судьи исчезают в полдень наши заметки
21:21 2610
Украина теряет важный стратегический город
Украина теряет важный стратегический город
20:35 3930
Заявления Зеленского на Генассамблее ООН. Досталось и Китаю с Бразилией
Заявления Зеленского на Генассамблее ООН. Досталось и Китаю с Бразилией
19:45 2767
Израиль готовится к наземной операции в Ливане
Израиль готовится к наземной операции в Ливане новое видео; обновлено 18:59
18:59 3435
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться